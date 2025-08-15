Taustalugu: kes kuuluvad jaoskonna- ja valimiskomisjonidesse

Kandidaatide ja valijate kõrval on eelseisvatel kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel oluline roll ka valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide töötajatel. ERR-i uudisteportaal tegi ülevaate, kes need inimesed on ja kuidas valitakse.

Valimisjaoskondades tööd korraldavad jaoskonnakomisjonid koosnevad nii ametnikest kui ka erakondade ja valimisliitude poolt esitatud isikutest. Hääletustulemusi kinnitavad valimiskomisjonid koosnevad omavalitsuste ametnikest.

Kohalike omavalimiste valimised on reguleeritud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega, mis määrab valimiste korralduse.

19. oktoobril toimuvate kohalike omavalitsuste valimise raames moodustatakse taas igas omavalitsuses jaoskonna- ja valimiskomisjonid, mille liikmeid kinnitavad ametisse linna- ja vallavolikogud.

Valimiskomisjon koosneb peamiselt ametnikest

Valla ja linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Valimiskomisjon koosneb viiest liikmest. Valimiskomisjoni esimeheks on valla- või linnasekretär.

Valimiskomisjoni liikmeks võib olla hääletusõigusega Eesti kodanik või Euroopa Liidu kodanik, kelle püsiv elukoht ei pea olema selles vallas või linnas.

Valimiskomisjoni liikmeskond koosneb peamiselt valdkonnaspetsialistidest ametnikest, kuid vahel võetakse komisjoni liikmeteks ka asutuse väliseid spetsialiste, rääkis ERR-ile Tallinna linnasekretär Priit Lello.

Haljala vallasekretär Kristi Tomingas ütles, tema poolt esitatud ja tänaseks ametisse kinnitatud komisjoni liikmed on valla ametnikud. Tema sõnul on nii lihtsam koostööd teha.

Lello sõnul valimiskomisjoni liikmed eraldi palka ei saa, kuid jaoskonnakomisjoni liikmed saavad töö eest tunnitasu, mis määratakse kindlaks volikogu koosolekul. Näiteks Tallinnas võib see olla suurusjärgus 13 eurot tunnis.

Jaoskonnakomisjon koosneb nii erakondade kui ka linna- või vallasekretäri esitatud liikmetest

Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine valimisjaoskonna hääletamisruumides, valija elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses, teha kindlaks valimisjaoskonna hääletamistulemused ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Jaoskonnakomisjon koosneb iga valimisjaoskonna kohta vähemalt viiest liikmest, mille esimees on valimiskomisjoni esimehe esitatud kandidaat.

Lello sõnul on see tavaliselt keegi, kes on tööga tuttav ning kasuks tuleb varasem kogemus.

Ülejäänud liikmed jagunevad valla- või linnasekretäri poolt esitatud ning kandideerivate erakondade ja valimisliitude poolt esitatud inimeste vahel.

Tavaliselt esitavad Tallinnas suuremad erakonnad kõikidesse jaoskondadesse oma kandidaadid, väiksemad erakonnad ja liidud vahel ainult osadesse jaoskondadesse, ütles Lello.

Haljala vallas, lisas Tomingas, esitavad tavaliselt erakonnad ja valimisliidud alati oma kandidaadi jaoskonnakomisjonidesse.

Kui erakondade esitatud liikmekandidaate on valimisjaoskonna kohta rohkem kui kaks nimetatakse ülejäänud asendusliikmeteks.

Lello sõnul on töö jaoskondades vahetustega seega ka asendusliikmed saavad osaleda jaoskonnakomisjoni töös.

Kuna jaoskonnakomisjon tuleb kinnitada hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva, siis nii Lello kui ka Tomingase sõnul selguvad selleaastased jaoskonnakomisjonid septembri paiku.

Valimiste vaatleja saab olla igaüks

Lisaks komisjonide tööle on igaühel õigus olla valimiste vaatleja, kes ei või segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.

Tomingase sõnul ei pea ka vaatleja vallale teada andma oma tulekust vaid tuleb tulla valimisjaoskonda ise kohale ja ennast esitleda.

Täpsemaid nõudeid ja korraldust valimistoimingute kohta on võimalik lugeda kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest.