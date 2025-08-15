"Aktuaalne kaamera" teeb laupäeval erisaate Alaska kohtumisest

"Aktuaalne kaamera" toob laupäeval ETV ja ETV+ ekraanile uudistesaate, mille fookuses on Alaskal toimuv kohtumine Donald Trumpi ja Vladimir Putini vahel.

Eesti aja järgi reede hilisõhtul toimuvast kohtumisest teeb "Aktuaalne kaamera" kokkuvõtte laupäeva hommiku erisaates kell 10.15 Eesti Televisioonis ja kell 11 ETV+ kanalil.

Alaskal viibib hetkel ka Eesti Rahvusringhäälingu USA korrespondent Laura Kalam, kes vahendab raadio- ja teleuudistele nii kohtumisele eelnevaid kui ka järgnevaid sündmuseid ja teemasid.

Kohtumist kajastavad jooksvalt ERR.ee portaal ja raadiouudised. Värskete kommentaaride ja uudistega alustavad raadiouudised laupäeva kell 7 hommikul.

Seoses erisaatega muutub laupäeva telekava. Kavamuudatused leiab ETV kodulehelt.