Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

Valituks osutumisel lubab ta ka Tallinna volikogus tööle asuda. Keskerakond seab oma esinumbriks Tallinna suurimas valimisringkonnas tõenäoliselt Mihhail Kõlvarti ja Isamaa esinumbriks võib saada Jüri Ratas. EKRE esinumber Lasnamäel on Eeva Helme ning erakonnal Eesti 200 tõenäoliselt Aleksei Jašin. Reformierakond teeb oma nimekirja avalikuks laupäeval.

Margitta Otsmaa