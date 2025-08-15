Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid
Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand kandideerib kohalikel valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumbrina Tallinnas Lasnamäel ning toetab Jevgeni Ossinovski jätkamist linnapeana.
Valituks osutumisel lubab ta ka Tallinna volikogus tööle asuda. Keskerakond seab oma esinumbriks Tallinna suurimas valimisringkonnas tõenäoliselt Mihhail Kõlvarti ja Isamaa esinumbriks võib saada Jüri Ratas. EKRE esinumber Lasnamäel on Eeva Helme ning erakonnal Eesti 200 tõenäoliselt Aleksei Jašin. Reformierakond teeb oma nimekirja avalikuks laupäeval.
Margitta Otsmaa