Perearstide sõnul on papilloomiviiruse vastase vaktsineerimise tase madal

Kui perearste teeb murelikuks väga madal papilloomiviiruse vastane vaktsineerimine, siis tervisekassa hinnangul on olukord vastupidine. Tegu on ainsa vaktsiiniga, mille kasutamine kasvab.

Õismäel tegutsev perearst Diana Ingerainen sai hiljuti tervisekassalt teada, kui palju tema teismelistest patsientidest on vaktsineeritud vähki põhjustava papilloomi ehk HPV-viiruse vastu. Statistika saab lühidalt kokku võtta tõdemusega: seis on sant.

"Minu nimistus on jah 44 protsenti sellest sihtrühmast vaktsineerimata. Aga kui ma hakkasin rohkem sissepoole vaatama, siis on nende hulgas rohkem venekeelseid," ütles Ingerainen.

Ingeraineni sõnul on tegemist omalaadse meditsiinilise imega, et vähi vastu on võimalik end vaktsineerida ning Rootsi kogemus näitab, et tänu vaktsineerimisele on hakanud vähenema emakakaelavähki haigestumine. Madala vaktsineerituse üheks põhjuseks peab Ingerainen tõika, et lapsevanema luba ei jõua kooliõeni.

"Kui ta (kooliõde – toim.) hakkab last vaktsineerima, siis enne seda ta peab saama lapsevanema käest nõusoleku ja need on meil paberi peal. See on üsna vanaaegne infovahetus. Sealt võib palju minna kaduma, et kas see teismeline ise selle (paberi) koju viib ja kas see sealt kodust tagasi jõuab," lausus Ingerainen.

Perearsti sõnul tuleb senist korda kiiresti muuta ning paberite saatmise asemel võtta kasutusele digitaalsed lahendused.

Kui perearstid on madala vaktsineerituse pärast mures, siis tervisekassa näeb seda kui edulugu.

"WHO soovitused ulatuvad üle 90 protsendi hõlmatuse, aga Eestis me soovisime saavutada 14-aastaste tüdrukute hulgas üle 53 protsendi hõlmatuse ja selle me oleme tõesti tänaseks saavutanud," ütles tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe.

Venekeelsete noorte madala vaktsineerituse üheks põhjuseks peab Jäe tõika, et väga suurtes koolides käib kooliõele kõigi vanuserühmade vaktsineerimine kohati üle jõu. Ka ollakse mõnes kooli vaktsineerimise vastu.

"Tegelikult me näeme madalat vaktsineeritust Lõuna-Eestis. Meil on natuke murelasteks Valga, Põlva, Võru. Väga eesrindlik on olnud Ida-Viru ja ka meie saared nii poiste kui ka tüdrukute vaktsineerimisel," lausus sotsiaalministeeriumi nakkushaiguste ennetamise poliitika juht Kerli Reintamm-Gutan.

Reintamm-Gutani sõnul loodetakse varsti valmis saada digitaalne nõusoleku küsimuse lahendus. Seni aga pole leitud üksmeelt, kas noor, kes võib küll minna 16-aastaselt valima, võiks end ilma vanema nõusolekuta kooliõe juures vaktsineerida.

Kuid kas meil on siis HPV vaktsineerimisega seis pigem hea või halb – kummal on õigus, arstidel või tervisekassal?

Kindlasti saab alati paremini, saab kõrgem olla vaktsineerimisega hõlmatus. Me ei ole veel päris seal, kus me võiksime olla. Kui vaadata meie kõiki vaktsineerimisi, siis see on üks väheseid, mis on tõusujoones ja kasvab," ütles Reintamm-Gutan.

HPV vastu saavad tasuta end vaktsineerida kuni 18-aastased.