Ukraina väed asusid pealetungile Donetski oblastis Pokrovskist põhjas läbimurde teinud Vene üksuste tagasilöömiseks ning on saavutanud mõningast edu, selgub meediateadetest.

Ukraina sõjaväelased suutsid Vene okupandid Dobropillia lähedal - Volnoje, Rubižne, Zolotoi Kolodjazi, Šahvoi, Suhhetski, Nikanorovka ja Veseloje lähedal - tagasi tõrjuda, vahendas Ukraina uudisteagentuur Unian mõttekoja DeepState analüütikute infot.

"Ukraina väed hävitavad Pokrovskist põhja pool asuvat Vene lahingugruppi. Selle käigus vabastati oluline osa selle viimase sissetungiga vallutatud aladest. Osa Vene armeest, arvatavasti 132. brigaadi liikmed, on Kutšeriv Jari lähistel piiramisrõngas. Eduka operatsiooni viisid läbi 93. mehhaniseeritud brigaadi, 82. õhurünnakubrigaadi ja 1. korpuse (Azov) üksused," lisas sotsiaalmeediakeskkonnas X sõjasündmusi kajastav konto (((Tendar))).

Ukrainian forces are decimating the Russian battle group north of Pokrovsk. In the process substantial part of that latest incursion was liberated. A portion of the Russian army, probably parts of the 132nd Brigade, are encircled Kucheriv Yar.



"Ukraina maavägede 93. mehhaniseeritud brigaad on pärast hiljutist Venemaa läbimurret suutnud puhastada Donetski oblastis Dobropilliast idas asuvad Gruzke ja Vesele külad. Operatsiooni käigus võeti vangi Vene sõdureid ning paljud teised arvatakse olevat Kutšeriv Jaris sisse piiratud," märkis ka teine X-is tegutsev konto OSINTdefender.

Unian vahendas ka Azovi korpuse teadet, mille kohaselt kandsid Vene üksused Ukraina vägede tegevuse tagajärjel märkimisväärseid kaotusi: surma on saanud 271 Vene sõdurit, haavata on saanud 101 ning vangi langenud 13 okupanti.

"Vaenlane kaotas märkimisväärse hulga varustust ja relvi. Hävitatud ja kahjustatud on üks tank, kaks soomusmasinat, 37 ühikut mootorsõidukeid ja mootorrattaid, kolm suurtükki. Dobropillja suunal jätkuvad stabiliseerimisoperatsioonid," seisab Azovi korpuse teates.

Vene väed suutsid sel nädalal teha Donetski oblastis Pokrovskist põhjas Dobropillja lähedal umbes kümnekilomeetrise läbimurde, püüdes oma edu arendada Kramatorski maantee suunas.

Peagi ilmus aga teave, et Ukraina Rahvuskaardi 1. korpuse "Azov" üksused ja veel mitu väeosa saadeti Pokrovski suunas läbimurret likvideerima.