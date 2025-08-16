X!

Karis: seda, mida sooviti, ei saavutatud

Eesti
Alar Karis
Alar Karis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

See, mida kardeti, ei tulnud, ja see, mida sooviti, ei saavutatud, kommenteeris USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini tippkohtumist Eesti president Alar Karis.

"See, mida kardeti, ei tulnud, ja see, mida sooviti, ei saavutatud. Euroopa peab nüüd rohkem pingutama ja oma survet Venemaale suurendama," märkis Karis sotsiaalmeediapostituses.

"Igal rahval on õigus valida oma tulevik, ainult Ukraina ise saab öelda, milline on õiglane ja kestev rahu ning usutavad julgeolekugarantiid," lausus president.

Karis lisas, et ta suhtles laupäeval Ukraina toetamise teemadel Soome presidendi Alexander Stubbiga.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et hoolimata kohtumisest Alaskal ei nõustunud Putin relvarahuga, vaid jätkas rünnakuid Ukraina vastu.

"Ainus mõõdupuu, millega hinnata meie tegevuse edukust on see, kas Putin oma agressiooni lõpetab või mitte. Eilse Alaskal toimunud kohtumise tulemina ta seda teinud ei ole. Putin ei nõustunud tingimusteta relvarahuga, vastupidi – öö jooksul tabasid Ukraina tsiviilelanikke taaskord Venemaa raketi- ja droonirünnakud," ütles Tsahkna.

"Putin tahab võita aega, aga seda ei tohi talle pakkuda. Et agressioon lõpeks õiglase ja püsiva rahuga, tuleb senisest veelgi enam tugevdada survet Venemaale, seda esmajoones läbi sanktsioonide karmistamise. Ühtlasi tuleb suurendada toetust Ukrainale. Euroopa peab selle osas kandma suuremat vastutust, kuid loodame ka USA jätkuvale toele," lisas Tsahkna.

Välisministri sõnul rääkis Putin eilsel pressikonverentsil taas niinimetatud sõja juurpõhjustest ja viitas oma 2022. aastal esitatud nõudmistele.

"Seeläbi kinnitas ta, et tema tegelikud eesmärgid pole muutunud. Kordame selle valguses ka oma seisukohta: selle sõja juurpõhjus on Putini suutmatus leppida Nõukogude Liidu lagunemisega," ütles Tsahkna.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:47

Zelenski kohtub esmaspäeval Washingtonis Trumpiga Uuendatud

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

14:34

Karis: seda, mida sooviti, ei saavutatud

14:27

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

14:26

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

14:23

Sõõrumaa on Reformierakonna esinumber Tallinnas Haaberstis

14:16

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

14:10

Euroopa juhid kinnitasid Trumpi-Putini kohtumise järel toetust Ukrainale

14:05

Arvustus. Kaunikesti kestlik varalaegas

13:46

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.08

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

14:26

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

15.08

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

13:46

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin Uuendatud

15.08

Lavrov: Venemaa läheb tippkohtumisele selgete seisukohtadega

15.08

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

13:42

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

15.08

Koolipäeva alguse hilisemaks nihutamine tekitas Võrus segadust

15.08

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15.08

Stockholm palub elanikel kuumalaine tõttu veetarbimist piirata

ilmateade

loe: sport

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

14:16

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

loe: kultuur

14:05

Arvustus. Kaunikesti kestlik varalaegas

12:02

Galerii: lõppesid mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

11:35

Vabaduse päevik #1: Mari-Liis Lille "Sisekliima" on teravust kaotamata humoorikas

10:31

Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

loe: eeter

14:27

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

11:55

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

10:31

Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

15.08

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

Raadiouudised

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

15.08

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo