Karis: seda, mida sooviti, ei saavutatud

See, mida kardeti, ei tulnud, ja see, mida sooviti, ei saavutatud, kommenteeris USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini tippkohtumist Eesti president Alar Karis.

"See, mida kardeti, ei tulnud, ja see, mida sooviti, ei saavutatud. Euroopa peab nüüd rohkem pingutama ja oma survet Venemaale suurendama," märkis Karis sotsiaalmeediapostituses.

"Igal rahval on õigus valida oma tulevik, ainult Ukraina ise saab öelda, milline on õiglane ja kestev rahu ning usutavad julgeolekugarantiid," lausus president.

Karis lisas, et ta suhtles laupäeval Ukraina toetamise teemadel Soome presidendi Alexander Stubbiga.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et hoolimata kohtumisest Alaskal ei nõustunud Putin relvarahuga, vaid jätkas rünnakuid Ukraina vastu.

"Ainus mõõdupuu, millega hinnata meie tegevuse edukust on see, kas Putin oma agressiooni lõpetab või mitte. Eilse Alaskal toimunud kohtumise tulemina ta seda teinud ei ole. Putin ei nõustunud tingimusteta relvarahuga, vastupidi – öö jooksul tabasid Ukraina tsiviilelanikke taaskord Venemaa raketi- ja droonirünnakud," ütles Tsahkna.

"Putin tahab võita aega, aga seda ei tohi talle pakkuda. Et agressioon lõpeks õiglase ja püsiva rahuga, tuleb senisest veelgi enam tugevdada survet Venemaale, seda esmajoones läbi sanktsioonide karmistamise. Ühtlasi tuleb suurendada toetust Ukrainale. Euroopa peab selle osas kandma suuremat vastutust, kuid loodame ka USA jätkuvale toele," lisas Tsahkna.

Välisministri sõnul rääkis Putin eilsel pressikonverentsil taas niinimetatud sõja juurpõhjustest ja viitas oma 2022. aastal esitatud nõudmistele.

"Seeläbi kinnitas ta, et tema tegelikud eesmärgid pole muutunud. Kordame selle valguses ka oma seisukohta: selle sõja juurpõhjus on Putini suutmatus leppida Nõukogude Liidu lagunemisega," ütles Tsahkna.