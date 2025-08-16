X!

Galerii: Pärnus Koidula pargis käib viies kirjandusfestival

Pärnu kirjandusfestival.
Laupäeva keskpäeval algas Pärnus viiendat korda toimuv kirjandusfestival, mis kestab kuni keskööni. Festivali korraldaja Merle Jantsoni sõnul on 12 tundi Koidula pargis ja Koidula muuseumis vältav festival sisutihe, tuues kokku erinevad teemalavad, mõttekojad ja raamatuturu koos armastatud kirjanike ja kultuuriinimestega.

"Meil on sellel aastal lisaks kõikidele muudele lavadele, nagu Laps loeb, Noor loeb, Pärnu loeb, Teater loeb, Keel loeb ja Mõte loeb, veel üks lava, mis on spetsiaalselt mõeldud raamatuesitlusteks. Nii et meie festivalil saab kohtuda ka kirjanikega, kes tutvustavad oma raamatuid ja kahtlemata on selle lava üheks ellukutsumise põhjuseks tänavu see, et meil on Eesti raamatuaasta," rääkis Jantson.

Jantsoni sõnul on Pärnu kirjandusfestival on eriline mitmes mõttes.

"Enamikel teema-aladel on moderaatorid Pärnu kirjanikud, mida ju kuskil mujal ei ole. Südaöö paiku käime alati külas mõnel Pärnu minevikukirjanikul, näiteks sellel aastal me läheme külla Kersti Merilaasile ja August Sangale nende kunagisele koduõuele. Niimoodi ühes kohas toimuvat kirjandusfestivali, nagu on Koidula pargis toimuv kirjandusfestival, kus sa näed ühelt alalt teisele, saad oma lapse viia näiteks lastealale kuulama kirjanikke või mängima professor Tähenärijaga ja ise minna hoopis näiteks kuulama Lembit Petersoni või Jüri Talvetit või hoopis Vaiko Eplikku, sellist asja tõesti ühelgi teisel festivalil ei ole," ütles Jantson.

Toimetaja: Marko Tooming

