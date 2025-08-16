X!

Pühapäeval jääb õhutemperatuur alla 20 kraadi

Foto: Ken Mürk/ERR
Tihedat hoovihma ja ka äikest andvad sajupilved liiguvad pühapäeval üle Eesti kagusse ning päeval sajuhood järk-järgult lakkavad. Öine tormine põhjakaare tuul võtab hommikuks mandril hoogu maha ja nõrgeneb päeva sees ka saartel, ning õhk püsib jahedam.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, iiliti 15, saartel ja läänerannikul loode- ja läänetuul 10 kuni 15, iiliti kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 10, põhjarannikul põhjatuul puhanguti 13 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 7 kuni 14, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, paiguti võib olla äikest. Sajuvõimalus väheneb pärastlõunal. Tuul puhub loodest ja põhjast kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Õhtul on hoovihma võimalus suurem Lõuna-Eestis. Põhja- ja loodetuul puhub 3 kuni 9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva ja teisipäeva ilm on üpris sarnane. Öösel on 7 kuni 14, päeval 17 kuni 22 kraadi. Ja sajab hoovihma, esmaspäeval kohati, teisipäeval juba mitmel pool.

Kolmapäevaks õhk pisut jaheneb, päeval on kuni 19 kraadi ja kohati poetab hoovihma. Sarnane tuleb ka neljapäev, mil öö on küll veel jahedam, 3 kuni 9, rannikul kuni 15 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

