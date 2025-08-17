Euroopa liidrid liituvad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisega

Pühapäeval teatasid mitmed Euroopa liidrid ja NATO peasekretär, et sõidavad esmaspäeval Washingtoni, et osaleda USA president Donald Trumpi ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumisel.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas pühapäeval, et sõidab esmaspäeval Washingtoni.

"Täna õhtupoolikul võtan ma Zelenski Brüsselis vastu," kirjutas von der Leyen pühapäeval sotsiaalmeediaplatvormil X.

"President Zelenski kutsel ühinen ma homme Valges Majas kohtumisega president Trumpi ja teiste Euroopa liidritega," lisas ta.

Ka Saksa kantsler Friedrich Merz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Itaalia peaminister Georgia Meloni ja NATO peasekretär Mark Rutte teatasid pühapäeva pärastlõunal, et sõidavad esmaspäeval Washingtoni.

Politico: Euroopa saadab koos Zelenskiga USA-sse Stubbi

Euroopa liidrid plaanivad esmaspäevasele president Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski kohtumisele Washingtonis saata Zelenskile toeks kaasa Soome presidendi Alexander Stubbi, kirjutas Politico pühapäeval, enne teateid, et mitmeid Euroopa liidrid osalevad kohtumisel.

Väljaandega rääkinud diplomaatide sõnul peaks Stubbi osalemine aitama ennetada Trumpi ja Zelenski vahel asjade tuliseks kiskumist ning veenma USA presidenti kaasama Euroopat ka edasistes aruteludes.

Zelenski ja Trump leppisid esmaspäevase kohtumise Washingtonis kokku laupäeval peetud telefonikõnes. Zelenski sõnul algas pooleteisetunnine sisuline vestlus kahepoolsena, hiljem ühinesid sellega ka Euroopa liidrid.

Trump ütles telefonivestluses ka, et soovib reedel, 22. augustil pidada kolmepoolse kohtumise Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, vahendas BNS.

New York Times teatas hiljem, et esmaspäevasele Trumpi ja Zelenski kohtumisele on kutsutud ka Euroopa liidrid.

Washingtoni kohtumine peaks toimuma kolm päeva pärast Trumpi ja Putini kõnelusi Alaskal, mis lõppesid ilma relvarahu otsuse ja nähtava läbimurdeta Venemaa rohkem kui kolm aastat kestnud agressioonisõja lõpetamiseks.

Euroopa liidrid arutasid kohtumist pühapäeva pärastlõunale plaanitud virtuaalkohtumisel, mida juhtisid Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Friedrich Merz.

Viimati kohtusid Euroopa riikide juhid selles formaadis möödunud kolmapäeval, kui nendega ühinesid poole kohtumise pealt ka USA president Donald Trump ja asepresident JD Vance.

Zelenski: Moskva keeldumine relvarahust muudab olukorra keerulisemaks

Laupäeva hilisõhtuses sotsiaalmeediapostituses teatas Zelenski, et Venemaa keeldumine võtta vastu relvarahu muudab keerulisemaks jõupingutused lõpetada Moskva enam kui kolm aastat kestnud täiemahuline sõda Ukrainas.

"Me näeme, et Venemaa lükkab tagasi rea üleskutseid relvarahuni jõuda ega ole veel otsustanud, millal nad tapmised lõpetavad. See muudab olukorra keerulisemaks," kirjutas ta.

"Kui neil puudub tahe täita lihtsat korraldust peatada rünnakud, siis läheb tarvis palju pingutust, et panna Venemaad tahtma rakendada palju suuremat (korraldust) – eksisteerida rahumeelselt koos oma naabritega aastakümneteks."