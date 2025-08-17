X!

Ukraina liikus edasi Sumõ suunal

Sõdurid Sumõs.
Sõdurid Sumõs. Autor/allikas: SCANPIX/Presidential Office of Ukraine
Ukraina väed liikusid laupäeval edasi Sumõ rindel, päev pärast seda kui USA ja Venemaa arutasid soovi maadevahetuseks.

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel toimus laupäeval rindel 126 lahingkokkupõrget. Vene õhujõud ründasid Ukrainat 48 korral, 83 liugpommiga ning 1699 kamikaze-drooniga.

Ukraina väed liikusid laupäeval Sumõ rindel edasi ligikaudu kahe kilomeetri jagu, päev pärast seda kui USA ja Venemaa arutasid soovi maadevahetuseks.

"Ukraina sõdurid jätkavad vaenlase hävitamist ja oma asulate vabastamist," kirjutas Ukraina kaitsejõudude peastaap laupäeval Telegramis. KPeastaabi teatel on Ukraina väed teinud edusamme mitmes piirkonnas Sumõ rindel.

Päev varem arutasid Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump kohtumisel võimalikku kokkulepet, mis hõlmaks maadevahetust Ukraina ja Venemaa vahel. Osana sellest vabastaks Venemaa osad Sumõ ja Harkivi oblastitest, saades vastu territooriumi pooleldi okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastites.

Ukraina idaosas okupeerisid Vene väed Donetski oblastis veel kaks küla, teatas peastaap.

President Volodõmõr Zelenski täheldas sotsiaalmeediapostituses, et olukord Donetskis püsib "äärmiselt keeruline", kuid märkis, et Ukraina väed on korraldanud edukaid vasturünnakuid.

Kaitsejõudude peastaabi teatel liikusid Ukraina väed edasi ka Dobropillija ja Pokrovski suunal Donetski oblastis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 069 950 (võrdlus eelmise päevaga +900);

- tankid 11116 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 143 (+8);

- suurtükisüsteemid 31 589 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1468 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1208 (+1);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 528 (+186);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 821 (+88);

- eritehnika 3942 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: The Kyiv Independent

