Suri pikaaegne ajalehe Eesti Kirik nõukogu esimees Jüri Ehasalu

Ehasalu sündis 5. juunil 1953.

Ta on olnud Maalehe, Eesti Posti ja ajalehe Eesti Kirik nõukogu esimees ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikukogu liige

Ehasalu kinnitati 2002. aastal Eesti Kiriku nõukogusse. Ta oli nõukogu esimees kuni 2021. aastani.

Ehasalu on olnud pikka aega Tallinna toomkoguduse juhatuse aseesimees, kirikukogu mitme koosseisu liige, laulupeo sihtasutuse nõukogu esimees, kiriku varahalduse nõukogu esimees ja kuulunud mitme koguduse orelifondi.

Viimastel aastatel osales ta aktiivselt Tallinna pensionäride ühenduse tegevuses.

2021. aastal kõneles ta Vikerraadio saates "Eesti lugu. Äratulek. ENSV KGB augustis 1991".