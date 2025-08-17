Esmaspäeval sajab kohati hoovihma

Esmaspäeval sajab hoovihma, öösel on udu. Päeval on sooja kuni 20 kraadi. Samal ajal jõuab Grööni merelt Skandinaavia põhjatippu uus tsüklon, mis toob Skandinaavia ja Soome põhjaossa vihma ja külmema õhu.

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja pärast keskööd pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13, rannikul paiguti kuni 16 kraadi.

Hommikul on kohati udu ja sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab kohati vähest vihma ja püsib udu. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul ning sooja on kuni 18 kraadi.

Teisipäeval tuleb sajune. Hommikul sajab hoovihma kohati, päeval juba mitmel pool ja on ka äikest. Öösel on 8 kuni 14, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Kolmapäev toob kohatisi hoovihmasid pigem ennelõunaks, öö on pisut jahedam ja päeval on sooja kuni 18 kraadi.

Neljapäeval ja reedel langeb öine õhutemperatuur veelgi – sooja on 3 kuni 9, rannikul paiguti 14 kraadi, maapinna lähedal võib õhutemperatuur langeda lausa nulli kraadini. Päeval on keskmiselt 17 kraadi, sajab hoovihma ja puhub mõõdukas läänekaare tuul.