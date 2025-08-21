Erakonnajuhid kandideerivad kohalikel valimistel valdavalt Tallinnas

Erakondade esimehed kandideerivad eelseisvatel kohalikel valimistel valdavalt Tallinnas, erandiks on SDE esimees Lauri Läänemets ja Eesti 200 juht Kristina Kallas, kes kandideerivad Türi vallas ja Tartus.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et tema kandideerib seekordsetel valimistel Tallinnas. Reinsalu veel kindlat ringkonda ei maininud ning lubas avalikustada selle lähiajal. Eelmistel KOV valimistel kandideeris ta Mustamäel.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kandideerib Tallinna suurimas ringkonnas, milleks on Lasnamäe. Eelmistel kohalikel valimistel tegi erakonna esimees Lasnamäel rekordtulemuse, saades üle 27 000 hääle.

EKRE riigikogu fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles ERR-ile, et erakonna esimees Martin Helme kandideerib ka Tallinnas, kuid ringkonda veel ei avaldanud. Helme on ka EKRE Tallinna linnapeakandidaat.

EKRE Tallinna nimekirja programmi tutvustus tuleb lähiajal, lisas Mäe. Sarnaselt Reinsalule kandideeris Helme eelmistel KOV valimistel Mustamäel.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets kandideerib Järva maakonnas, Türi vallas. Läänemets lisas, et on kandideerinud alati oma kodukohas ning teeb seda seekordki.

Parempoolsete juht Lavly Perling kandideerib pealinnas, Kesklinna ringkonnas. Juulis teatas Perling, et kolib oma pikaajalisest kodupaigast Sauelt Tallinnasse.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et kandideerib oma kodukandis Tartus. Tartus kandideeris ta ka eelmistel KOV valimistel.

Reformierakonna esimees Kristen Michael ei kandideeri kohalikel valimistel, kuna see on tava, mis kaasneb peaministri tööga. Eelmistel KOV valimistel kandideeris ta Tallinnas Haaberstis.