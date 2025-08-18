Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

Norra kroonprintsessi Mette-Mariti pojale Marius Borg Hoibyle esitati süüdistus 32 kuri- ja väärteos, nende seas neljas vägistamises ning mitmes vägivallaepisoodis ja rünnakus, teatas prokuratuur esmaspäeval.

Marius Borg Hoiby, kes sündis Mette-Mariti varasemast suhtest enne abiellumist kroonprints Haakoniga, on uurimise all alates vahistamisest mullu 4. augustil kahtlustatuna oma kallima ründamises.

Lisaks neljale vägistamisele on süüdistuste seas koduvägivald endise elukaaslase vastu ning mitu vägivallatsemise, rahurikkumise, vandaalitsemise ja lähenemiskeelu rikkumise episoodi teise endise elukaaslase suhtes.

Lisaks süüdistatakse Marius Borg Hoibyt mitme naise suguelundite filmimises nende teadmata ja nõusolekuta, ütles süüdistaja Sturla Henriksbo, kelle sõnul süüdimõistmisel on maksimaalne võimalik vanglakaristus kümme aastat.

"Tegemist on väga tõsiste tegudega, mis võivad jätta püsivaid arme ja rikkuda inimeste elu," ütles prokurör.

"See, et Marius Borg Hoiby on kuningliku perekonna liige, ei tohiks muidugi tähendada, et teda tuleks kohelda leebemalt või rangemini kui teisi samasuguseid tegusid toime pannud isikuid," lisas prokurör.

Neli vägistamist, milles Hoibyt süüdistatakse, leidsid väidetavalt aset 2018., 2023. ja 2024. aastal, viimane pärast politseiuurimise algatamist. Hoiby on juba tunnistanud ründamist ja vandaalitsemist 2024. aasta augustis, mille eest ta vahistati.

Juunis, kui politseiprokurör esitas Hoibyle enne juhtumi riigiprokuratuurile saatmist süüdistuse 23 kuriteos, sealhulgas kolmes vägistamisjuhtumis, ütles Hoiby kaitsja Petar Sekulic, et ta ei tunnista end süüdi olulistes punktides. Ta lisas, et Hoiby eitab vägistamissüüdistusi kindlalt.