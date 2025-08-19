X!

Air Baltic nimetas ametisse uue tegevjuhi

Välismaa
Air Balticu lennuk Tallinna lennujaamas.
Air Balticu lennuk Tallinna lennujaamas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Läti lennufirma Air Balticu nõukogu nimetas ettevõtte uueks tegevjuhiks Soome kodaniku Erno Hildéni. Hildén asub ametisse selle aasta 1. detsembril.

Hildénil on üle 25 aasta rahvusvahelist kogemust lennundus- ja finantssektoris. Kuni selle aasta juunini oli ta SAS Scandinavian Airlinesi asepresident ja grupi finantsdirektor, teatas ettevõte.

Varem töötas ta juhtivatel ametikohtadel Saudi Arabian Airlines Groupis ja Finnairis.

Airbalticu nõukogu esimees Andrejs Martinovs ütles, et Hildéni tugev lennundus- ja finantskogemus annab lennufirmale olulise panuse selle jätkuvas arengus ja järgmiseks kasvufaasiks valmistumisel.

Hildén omalt poolt ütles, et tema roll on tagada ettevõtte järjepidevus, toetada juhatust ja teha meeskonnaga koostööd tegevuse stabiilsuse säilitamiseks ning panustada lennufirma pikaajalistesse eesmärkidesse.

Tegevjuhi kohusetäitja ja juhatuse liige Pauls Calitis jätkab Airbalticu juhtimist 1. detsembrini.

Lennufirma hakkas otsima uut juhti, kuna Air Balticu nõukogu vallandas 7. aprillil tegevjuhi Martin Gaussi.

2024. aasta aruandest selgus, et Air Balticu kahjum oli mullu 118,2 miljonit eurot. 

2025. aasta teises kvartalis teenis ettevõte kasumit. Poole aasta lõikes jäi ettevõte siiski 1,7 miljoni euroga kahjumisse.

Air Balticu ajutine juht Pauls Calitis rääkis intervjuus ERR-ile, et finantsiliselt on ettevõttel endiselt väga keeruline olukord.

2024. aastal oli Gaussi palk 838 568 eurot, tulevase Air Balticu juhi palk pole veel teada. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:41

Annetajate raha omastamises süüdistatav Laupmaa läheb prokuratuuriga kokkuleppele

11:36

Protestide keskmes olnud Nurme farmi sigu pole veel hukatud

11:33

Prokuratuur esitas advokaat Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises

11:32

Kadrioru pargi juhid on taas ellu kutsunud kava taastada lossiesine barokkpark Uuendatud

11:11

Teadlased: sigade katkuga seotud otsused põhinevad statistilisel tõenäosusel

11:08

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

Plaan B eestvedajad tahavad Pohlaku raadiojaama ära osta

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

ilmateade

loe: sport

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

loe: kultuur

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

loe: eeter

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

Raadiouudised

10:05

Zelenski arutas Trumpiga julgeolekutagatisi

10:00

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (19.08.2025 09:00:00)

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

18.08

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo