Air Baltic nimetas ametisse uue tegevjuhi

Hildénil on üle 25 aasta rahvusvahelist kogemust lennundus- ja finantssektoris. Kuni selle aasta juunini oli ta SAS Scandinavian Airlinesi asepresident ja grupi finantsdirektor, teatas ettevõte.

Varem töötas ta juhtivatel ametikohtadel Saudi Arabian Airlines Groupis ja Finnairis.

Airbalticu nõukogu esimees Andrejs Martinovs ütles, et Hildéni tugev lennundus- ja finantskogemus annab lennufirmale olulise panuse selle jätkuvas arengus ja järgmiseks kasvufaasiks valmistumisel.

Hildén omalt poolt ütles, et tema roll on tagada ettevõtte järjepidevus, toetada juhatust ja teha meeskonnaga koostööd tegevuse stabiilsuse säilitamiseks ning panustada lennufirma pikaajalistesse eesmärkidesse.

Tegevjuhi kohusetäitja ja juhatuse liige Pauls Calitis jätkab Airbalticu juhtimist 1. detsembrini.

Lennufirma hakkas otsima uut juhti, kuna Air Balticu nõukogu vallandas 7. aprillil tegevjuhi Martin Gaussi.

2024. aasta aruandest selgus, et Air Balticu kahjum oli mullu 118,2 miljonit eurot.

2025. aasta teises kvartalis teenis ettevõte kasumit. Poole aasta lõikes jäi ettevõte siiski 1,7 miljoni euroga kahjumisse.

Air Balticu ajutine juht Pauls Calitis rääkis intervjuus ERR-ile, et finantsiliselt on ettevõttel endiselt väga keeruline olukord.

2024. aastal oli Gaussi palk 838 568 eurot, tulevase Air Balticu juhi palk pole veel teada.