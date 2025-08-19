X!

Plaan B eestvedajad tahavad Pohlaku raadiojaama ära osta

Eesti
Plaan B vedajad Andro Roos ja Urbo Vaarmann Nurme farmi juures meelt avaldamas.
Plaan B vedajad Andro Roos ja Urbo Vaarmann Nurme farmi juures meelt avaldamas. Autor/allikas: SCANPIX/POSTIMEES/MARTIN PEDAJA
Eesti

Postimehe andmetel tahab erakonna loomise ambitsioonidega Plaan B eestvedaja Andro Roos koos Narva linnapeakandidaadi Urbo Vaarmanniga ära osta Siim Pohlaku raadiojaama − Lõuna-Eestis leviva Ring FM-i.

Ei Pohlak, Roos ega Vaarmann ise selliseid jutte kommenteerima ei soostunud.

"Las asjad lähevad nii, nagu lähevad," nentis Vaarmann Postimehele, kuid keegi neist protsessi samas ei eitanud.

Et tegu on millegi enama kui kuulujutuga, annab aimu fakt, et 16. juunil kanti äriregistrisse Roosi ja Vaarmanni ettevõte nimega Ringfmraadio OÜ.

Pohlak ise, kelle mitmed firmad võitlevad maksuvõlgadega, on augusti alguses loonud kolm uut ärikeha: Kesk-Eesti raadio OÜ, Lõuna-Eesti raadio OÜ ja Põhja-Eesti raadio OÜ, millest võib Postimehe hinnangul eeldada, et ta tahab oma erinevad üle-eestilised Tre raadio kanalid erinevate ettevõtete vahel ära hajutada.

Allikas: Postimees

viimaste uudised

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:41

Annetajate raha omastamises süüdistatav Laupmaa läheb prokuratuuriga kokkuleppele

11:36

Protestide keskmes olnud Nurme farmi sigu pole veel hukatud

11:33

Prokuratuur esitas advokaat Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises

11:32

Kadrioru pargi juhid on taas ellu kutsunud kava taastada lossiesine barokkpark Uuendatud

11:11

Teadlased: sigade katkuga seotud otsused põhinevad statistilisel tõenäosusel

11:08

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

Plaan B eestvedajad tahavad Pohlaku raadiojaama ära osta

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

