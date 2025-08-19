Plaan B eestvedajad tahavad Pohlaku raadiojaama ära osta

Ei Pohlak, Roos ega Vaarmann ise selliseid jutte kommenteerima ei soostunud.

"Las asjad lähevad nii, nagu lähevad," nentis Vaarmann Postimehele, kuid keegi neist protsessi samas ei eitanud.

Et tegu on millegi enama kui kuulujutuga, annab aimu fakt, et 16. juunil kanti äriregistrisse Roosi ja Vaarmanni ettevõte nimega Ringfmraadio OÜ.

Pohlak ise, kelle mitmed firmad võitlevad maksuvõlgadega, on augusti alguses loonud kolm uut ärikeha: Kesk-Eesti raadio OÜ, Lõuna-Eesti raadio OÜ ja Põhja-Eesti raadio OÜ, millest võib Postimehe hinnangul eeldada, et ta tahab oma erinevad üle-eestilised Tre raadio kanalid erinevate ettevõtete vahel ära hajutada.