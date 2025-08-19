Annetajate raha omastamises süüdistatav Laupmaa läheb prokuratuuriga kokkuleppele

Kui kohus otsustab selle taotluse rahuldada, saaks ta 2500-eurose rahalise karistuse, kirjutas Postimees. Lisaks mõistetakse talt välja veel maksmata jäänud pea 30 000 euro suurune annetuste osa.

"Jah, tunnistan end vastavalt kokkuleppemenetlusele süüdi," sõnas Laupmaa kohtus. Ta kinnitas ka kohtunikule, et 2027. aastaks suudab ta vajalikud summad ära maksta.

Kohtunik teatab oma otsuse kokkuleppemenetluse osas teisipäeva lõuna ajal.

ERR on varem kirjutanud, et süüdistuse kohaselt kogus Laupmaa alates 2022. aasta septembrist veebiplatvormi toeta.me vahendusel Ukraina iseseisvuse kaitseks annetusi, et osta ja tarnida Ukraina relvajõududele kaks droonlennukit koos vajalike juhtimis- ja abisüsteemidega. Lisaks pakuti inimestele võimalust teha annetusi infograafika ja ergonoomika instituudi toetamiseks.

Kogutud tõendite kohaselt laekus üle 3700 annetusega ligikaudu 213 000 eurot. Süüdistuse järgi kasutas Laupmaa heategevuslikul eesmärgil kogutud raha enda ja oma äri tarbeks.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems droonid, mis oleks varustatud GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Laupmaa lubas annetajatele raha tagasi maksta, aga mullu hakkasid maksed venima.

Droonikampaaniat vedasid teiste seas eest muusik ja kirjanik Roy Strider, riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.