Iltalehti: Soome parlamendihoones sooritas saadik enesetapu

Teisipäeval suri Soome parlamendihoones inimene, kinnitas parlamendi pressiesindaja väljaandele.

Teisipäeva hommikul toimus parlamendis surmaga lõppenud intsident. Häirekeskuse kaudu on sündmuskohale saadetud kiirabi, päästeteenistus ja politsei, kommenteeris parlamendi turvadirektor Aaro Toivonen.

Kui väljaanne Yle küsis Toivonenelt, kas tegemist oli enesetapuga, ei eitanud Toivonen seda. Ta ütles, et ei saa kommenteerida, kus parlamendihoones surm aset leidis või kas see võis olla seotud parlamendiliikme või parlamendi töötajaga.

Helsingi politseijaoskond kinnitas Helsingin Sanomatile, et parlamendihoones suri inimene umbes kell 11 hommikul.

Soome parlament on praegu suvepuhkusel. Istungjärk algab 2. septembril.