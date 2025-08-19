X!

Omniva peatab ajutiselt pakkide tarne USA-sse

Omniva pakk. Autor/allikas: Omniva
Ameerika Ühendriikide poolt äsja kehtestatud uute tollimaksude tõttu ei tarni Omniva alates 20. augustist USA-sse ajutiselt pakke, mis sisaldavad tooteid. Omniva taastab USA-sse pakkide saatmise võimaluse esimesel võimalusel.

"Praktikas tähendab see, et kliendid ei saa praegu Omniva kaudu saata USA-sse esemeid – tooteid, kaupasid, kingitusi jms. Kirju ja dokumente saab endiselt saata," selgitas Omniva kontserni kommertsjuhi kohatäitja Sven Kukemelk.

Teenuse peatamise põhjuseks on USA hiljutised muudatused tollimaksudes. USA muutis nn de minimis künnist ehk piirmäära, millest allapoole jääva väärtusega kaubad on tolli- ja maksuvabad. Sellega kaasnevad ka muudatused tollivormistuse protseduurides, mille rakendamisakte tänaseks ei ole. Seetõttu ei saa Omniva tagada oma klientidele pakkide kohaletoimetamist. 

"Kinnitan, et Omniva on andnud oma absoluutse parima segases olukorras lahenduste leidmiseks, et saaksime Eesti inimeste pakkide importimist USA-sse jätkata, kuid praeguseks oleme punktis, kus peame jääma ootama paremat koostööd USA poolelt olukorra lahendamiseks. Taastame USA-sse pakkide saatmise kohe, kui saame taas tagada kindla ja reeglitele vastava tarne," lisas Kukemelk.

Muudatused mõjutavad kõiki pakiettevõtteid üle maailma, kes on astumas sarnaseid samme olukorra lahendamiseks kuni USA poolt selguse loomiseni.

Tulevikus, mil rakendusaktid on kehtestatud ja töös, muutub pakkide saatmine USA-sse ka tollimaksu osa võrra kallimaks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

