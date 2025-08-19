Saaremaal tunnustati üle 50 aasta koos elanud abielupaare

Saaremaal on juba üle 10 aasta meeles peetud väärikaid, ehk vähemalt 50 aastat koos elanud abielupaare. Üle aastate oli tänavu väärikate seas ka üks raudpulma paar, ehk 70 aastase kooseluga abielupaar. Eestis elab kokku 56 abielupaari, kes on koos elanud üle 70 aasta ja kahel neist on kooseluaastaid lausa 76.

Saaremaal saavad tänavu kuld-, teemant- ja raudpulma tähistada kokku 90 abielupaari. Senta ja Helmet-Heino Rohid olid tänavuste tunnustatute seas üle aastate ainus selline paar, kes oma 70-aastase kooseluga olid kõige väärikamad, ehk siis raudpulmapaar. 70 aastat tagasi, 1955. aastal Saaremaal Pöide külanõukogus registreeritud abielu oli selle tulemus, et igal hommikul jalutas mandrilt Saaremaale tulnud tüdruk tööle minnes Saaremaa poisi akna alt läbi.

"Nende maja oli eespool ja kaubabaasi laod olid tagapool. Ja minu käigud lattu käisid kogu aeg tema akende alt mööda. Nii et ma olin koguaeg tal silme all. Ainult oli vaja uks lahti teha ja siis tuli uksest sisse. Ja oligi kõik," meenutas Senta.

Loomulikult on armastuse maagiline vägi see, mis kõiki tänaseid väärikaid paare on koos hoidnud. Aga taktikaliselt aitab muidugi kaasa ka see, kui mehel on oma naise arvamuste ja soovide jaoks alati üks sõna - "jah".

Senta ja Helmet-Heino peres kasvab kolm põlvkonda järeltulijaid ja väärikal paaril on mälestusi ja elukogemust, mida neile jagada.