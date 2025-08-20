Sumõ oblastis sai Venemaa droonirünnakus viga 12 inimest

Ukraina politsei teatel oli rünnak osa tsiviiltaristu vastu suunatud öisest droonilainest. Elumajad, korterelamud ja muud hooned said märkimisväärseid kahjustusi.

Kiirabiteenused on endiselt sündmuskohal, pakkudes vigastatutele arstiabi ja hinnates kahju koguulatust.

Hoolimata käimasolevatest rahvusvahelistele jõupingutustest rahu vahendamiseks jätkavad Vene väed regulaarseid rünnakuid tsiviilobjektide vastu.

Venemaaga piirnevat Sumõ oblastit on alates täiemahulise sissetungi algusest sageli sihikule võetud ja juunis intensiivistus seal vaenutegevus, kui Venemaa avas piirkonnas uue rinde.

Piirkond on olnud teemaks ka hiljutistes aruteludes Ukraina ja Venemaa vaheliste maavahetuste üle. Moskva tegi väidetavalt ettepaneku viia väed Sumõst ja naabruses asuvast Harkivi oblastist välja, vastutasuks täieliku kontrolli eest Ukraina idaosas asuvate Luhanski ja Donetski oblastite üle – sellest pakkumisest räägiti ka Kremli pealiku Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumisel.