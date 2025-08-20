Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 20. augustil kell 14.36:

- Poola küla tabas arvatav Vene droon;

- Venemaa teatel edenesid nende väed Dnipropetrovski oblastis;

- Sumõ oblastis sai Venemaa droonirünnakus viga 14 inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit.

Poola küla tabas arvatav Vene droon

Poolas Ukraina piirist 100 kilomeetri kaugusele jäävat Osiny küla tabas arvatav Vene droon, vahendas Visegrad 24.

Plahvatuses sai kahjustada kolm hoonet. Võimud leidsid tekkinud kraatrist propellerid ja mootori tükid.



Reuters, kes toetus allikale Poola kaitseministeeriumis, kirjutas, et droonil ei olnud lõhkepead, küll aga kandis see väikest kogust lõhkeaineid ning tõenäoliselt oli tegu peibutisega.

Osinyst on Varssavini 110 kilomeetrit, Lublinisse aga 50 kilomeetrit.

BREAKING:



A suspected Russian suicide drone has struck Poland.



The suspected drone struck the village of Osiny, more than 100 km from the border with Ukraine. 3 buildings were damaged from the explosion. The authorities have found propeller and engine components in a crater. pic.twitter.com/DZjqfDlHIT — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2025

Venemaa teatel edenesid nende väed Dnipropetrovski oblastis

Vene väed on edenenud Dnipropetrovski oblasti idaosas, vallutades Novoheorhiivka küla, mis asub Donetski oblasti piiri lähedal, ütles Venemaa kaitseministeerium.

Lahinguvälja kaardistava DeepState`i kaardil olid Vene väed teisipäeval Novoheorhiivkast kilomeetri või kahe kaugusel.

USA andmetel on Venemaa käes vähem kui üks protsent Dnipropetrovski oblastist.

Sumõ oblastis sai Venemaa droonirünnakus viga 14 inimest

Ukraina Sumõ oblastis asuvat Ohtõrka linna ööl vastu kolmapäeva tabanud Vene droonirünnakus sai vigastada 14 inimest, sealhulgas kaks last.

Ukraina politsei teatel oli rünnak osa tsiviiltaristu vastu suunatud öisest droonilainest. Elumajad, korterelamud ja muud hooned said märkimisväärseid kahjustusi.

Kiirabiteenused on endiselt sündmuskohal, pakkudes vigastatutele arstiabi ja hinnates kahju koguulatust.

Hoolimata käimasolevatest rahvusvahelistele jõupingutustest rahu vahendamiseks jätkavad Vene väed regulaarseid rünnakuid tsiviilobjektide vastu.

Venemaaga piirnevat Sumõ oblastit on alates täiemahulise sissetungi algusest sageli sihikule võetud ja juunis intensiivistus seal vaenutegevus, kui Venemaa avas piirkonnas uue rinde.

Piirkond on olnud teemaks ka hiljutistes aruteludes Ukraina ja Venemaa vaheliste maavahetuste üle. Moskva tegi väidetavalt ettepaneku viia väed Sumõst ja naabruses asuvast Harkivi oblastist välja, vastutasuks täieliku kontrolli eest Ukraina idaosas asuvate Luhanski ja Donetski oblastite üle – sellest pakkumisest räägiti ka Kremli pealiku Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 072 700 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 119 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 152 (+4);

- suurtükisüsteemid 31 748 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1470 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1208 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 52 154 (+260);

- tiibraketid 3565 (+7);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 59 202 (+142);

- eritehnika 3943 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.