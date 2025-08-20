Tartus pandi pärjad Vabadussõja mälestussamba juurde

Pärja said sambale tuua ka kõik teised soovijad. Kohalatulnuid tervitasid muusika ja tantsuga mitmed kollektiivid. Peeti ka pidupäevakõnesid.

Eesti naisüliõpilaste seltsi esindaja Kairi Kreegipuu rääkis oma kõnes vabaduse olulisusest – võimalusest valida, avaldada arvamust, eksida ja siis uuesti alustada. Oma kõnes mõtiskles Kreegipuu sellegi üle, mida peaksime tegema, et me neid olulisi võimalusi ja väärtusi ei kaotaks

"Meil on kindlasti vaja sõpru, aga meil on kindlasti vaja vanemaealiste tasakaalukust ja tarkust ja noorte inimeste pealehakkamist ja tarmukust. Meil on mõlemat vaja. Ei ole võimalik anda edasi riiki krepp-paberisse pakituna ja noortele ehitades, et palun, siin on teile riik. Niimoodi see ei käi. Moodsas keeles võiks öelda, et vabadus on projekt, ühisprojekt, kuhu panustavad kõik ja millel ei ole lõpptähtaega. Meie leping vabadusega peab olema tähtajatu," lausus Kreegipuu.