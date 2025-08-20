Valgamaal Pukas astus öölaulupeol lavale Fix

Et Pukka kutsutakse iseseisvuse taastamise eelõhul ühiselt laulma, teavad Lõuna-Eesti koorid hästi. Igal aastal on olnud erinev eeslaulja. Seekord siis pukalastele endile peaaegu kodune Fix, sest Fixi liige Evald Raidma juhendab siinseid muusikakollektiive ja on meesansamblile selgeks õpetanud üsna mitu legendaarset pala.

"Mõni lugu on väga lihtne – igal kontserdil lauldakse kaasa. "Pildiraami" ja "Jaanipäeva", näiteks. Aga mõni asi on keerulisem ka. Me täna teemegi mõned lood ka ilma koorita, uuemad ja keerulisemad asjad. Toomemetsa Vello kirjutas Süti Juhani tekstile loo "Parim päev veel on ees", see sobib praegusesse aega väga hästi. Või siis "Lootuste öö"," lausus Raidma.

"Kultuurile on need 34 aastat olnud väga head, näeme jätkuvat tõusu. Loomulikult on kohti, mis vajaksid parandamist, mille peale tuleks mõelda – kas või meie kultuurimajade seadus, kuid ma võin öelda, et Otepää vald armastab väga kultuuri ja me tunneme väga suurt toetust sündmuste korraldamisel," ütles Otepää kultuurikeskuste juhataja ja dirigent Merle Soonberg.

Fixi aga ootab ees suureks kontserdiks valmistumine, sest tuleval aastal on Silvi Vraidi 75. sünniaastapäev.