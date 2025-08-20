Pärnakas sõidab rattaga Pärnust Londonisse

Kukk soovib rattasõiduga pöörata tähelepanu laste vaimse tervise tähtsusele. Londonisse plaanib ta vändata läbi seitsme riigi umbes pooleteise kuuga.

"Mina panin endale marsruudiks 3000 kilomeetrit. Kui tahta, siis saab seda ka lühemaks teha, aga ma valisin just nimelt pealinnad, nii et see ka trajektoori pikemaks venitas natuke. 60 kilomeetrit päevas on selline rahulik ja mõnus meeleolukas sõit, mõnel päeval rohkem ja vähem, aga vaimse tervise päevaks, 10. oktoobriks, kindlasti kohale Londonisse," lausus Kukk.

"(Lähen) Selleks, et lapsepõlvetrauma teadlikkuse temaatika meie kõigi kõnepruugis oma koha leiaks. Lastel on vaja tuge ja abi, on vaja täiskasvanuid, kes neid kuulaks," lisas ta.