Ööl vastu neljapäeva võib maapinnal tulla öökülma

Neljapäeva öösel on enam selget taevast ja siis saab õhk jahtuda kolme-nelja kraadini, maapinnal nulli lähedale. Päeval lisandub pilvi ja mõnest tuleb hoovihma, suurem on tõenäosus pärastlõunal ja siis on sajuhood ka tihedamad. Õhusooja kraad-paar üle 15-ne.

Ööl vastu neljapäeva on sisemaal enam selget taevast. Aga mõnel pool tekib udu. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur langeb 3 kuni 9, maapinna lähedal kohati 0 kraadini. Rannikul on üksikuid pilvetompe. Väinamere ja Soome lahe ääres võib ka vihmasagar tulla. Tuul puhub loodest ja põhjast 3 kuni 8, öö hakul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja kuni 14 kraadi.

Hommikul on sisemaal taevas kas selge või õhukese kõrge pilvekihiga ja sajuta. Rannikul on mõni pilvelaam, millest võib vihma rabistada. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja 15 kuni 18 kraadi.

Õhtul on nii sinist taevast kui ka pilverünki, millest tuleb kohati alla vihmahoog. Läänekaare tuul on nõrk, Soome lahe ääres mõõdukas. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Reedel sajab hooti vihma, on äikest ja ilm on õige kõle. Nädala lõpupäevil ja ka uue alguses olulist pööret ei toimu. Ehk nädala teine pool tuleb pisut kuivem ja soojem.