Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketi- ja droonirünnakute laine, mille sihtmärkideks olid linnad üle kogu Ukraina – sealhulgas ka need, mis asuvad rindejoonest sadade kilomeetrite kaugusel. Meedia teatel süütas Ukraina droonirünnak Venemaal Rostovi oblastis asuva naftatöötlemistehase.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 21. augustil kell 6.35:

- Venemaa ründas rakettide ja droonidega rindest kaugele jäävaid Ukraina linnu;

- Meedia: droonirünnak süütas Rostovi oblastis naftatöötlemistehase.

Venemaa ründas rakettide ja droonidega rindest kaugele jäävaid Ukraina linnu

Moskva jätkab Ukraina tsiviilelanike vastu suunatud rünnakuid, hoolimata sellest, et vaid kuus päeva varem alustati Washingtoniga juhtide tasemel rahuläbirääkimisi.

Venemaa lasi neljapäeva hommikutundidel välja pommitajaid ja droone, mis ajendas kogu Ukrainas õhurünnakuhoiatuse välja andma.

Rivne oblastis kuuldi kolme plahvatust, kui Vene MiG-31 hävitajad, mis on võimelised välja tulistama ballistilisi rakette Kinžal, väidetavalt õhku tõusid.

Lääne-Ukrainas asuv Rivne oblast paikneb Kiievist umbes 304 kilomeetrit läänes ja jääb rindejoonest kaugele.

Samal ajal teatasid Ukraina pealinnas kohalikud meediaväljaanded, et Vene Shahed-tüüpi droonid lähenevad Kiievile.

Linna sõjaväevalitsus teatas kell 3.48 kohaliku aja järgi, et droonid lendasid Kiievi äärelinna õhuruumis.

Kiievi linna sõjaväevalitsus teatas kell 3.55 hommikul, et Ukraina pealinnas tegutsesid Venemaa rünnaku ajal õhutõrjeüksused.

Ukraina õhuvägi teatas neljapäeva varahommikul, et kümned Vene droonid on teel Lääne-Ukraina suunas, sealhulgas Lvivi, Ternopili ja Hmelnõtskõi oblastisse.

Lvivi oblastis Zolotšivi rajooni kohal nähti Shahed-tüüpi drooni, ütles kuberner Maksõm Kozõtskõi. Ta lisas, et kohaliku aja järgi umbes kell 4.30 hommikul hakkas Lvivi oblastis õhutõrje tööle.

Meedia teatel kuuldi plahvatusi Ukraina lääneosas asuvates linnades Lvivis, Lutskis ja Mukatševos.

Suspilne teatel kuuldi Lvivis kohaliku aja järgi umbes kell 4.49 hommikul täiendavaid plahvatusi.

Ukraina õhuvägi teatas umbes kell 5.00 kohaliku aja järgi veel ühest tiibrakettide rühmast, mis lendas Sumõ oblasti kohal Poltava oblasti suunas. Õhuvägi märkis, et juba Poltava oblasti kohal olnud raketid liikusid veelgi lääne poole.

Rünnakulaine toimus paar päeva pärast seda, kui USA president Donald Trump lõpetas Valges Majas peetud kõnelused president Volodõmõr Zelenski ja Euroopa juhtidega eesmärgiga vahendada rahulepingut.

Pärast 15. augustil toimunud Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumist Alaskal on Venemaa rünnakutes Ukrainas surnud vähemalt 31 tsiviilisikut ja veel 145 on vigastada saanud.

Meedia: droonirünnak süütas Rostovi oblastis naftatöötlemistehase

Venemaal Rostovi oblastis asuvas Novošahtinski naftatöötlemistehases puhkes neljapäeval öise droonirünnaku järel tulekahju, teatas Venemaa sõltumatu uudistekanal Astra, viidates kohalikele teadetele ja rünnakust tehtud videomaterjalile.

Novošakhtinski linn asub umbes 10 kilomeetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist ja üle 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Elanike sõnul kuuldi linna kohal vähemalt viit plahvatust. Droonid tabasid kohalikku naftatöötlemistehast, põhjustades suure tulekahju.

Väidetava rafineerimistehase rünnaku kaadrid näitavad rünnakukohast tõusvat suitsu ja leeke.

Novošakhtinski rafineerimistehas toodab aastas väidetavalt kuni 7,5 miljonit tonni naftatooteid.

Russia's Novoshakhtinsk oil refinery suffered a major fire overnight after multiple Ukrainian attack drones hit the facility.



Seen here, one of the refinery's main process units burns. pic.twitter.com/8iWmH7LWN4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2025

Kiiev on rajatist varasemates rünnakutes sihikule võtnud. 2024. aasta detsembris viisid Ukraina merevägi ja Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) läbi ühise rünnaku rafineerimistehase vastu, mille tulemuseks oli ulatuslik tulekahju ja märkimisväärne kahju.

Ukraina peastaap teatas pärast rünnakut, et Novošahtinski tehas on ainus Venemaa Rostovi oblastis töötav naftatöötlemistehas.

Ukraina sõjavägi väitis varem, et 2024. aasta juulis toimunud rünnakus rafineerimistehasele hävitati 1,5 miljonit tonni naftat ja naftatooteid väärtusega 540 miljonit dollarit. Pärast märtsikuu rünnakut suleti tehas osaliselt.

Ukraina korraldab regulaarselt pikamaa droonirünnakuid Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjektide pihta. Naftatöötlemistehased, mis rahastavad ja toidavad Moskva sõjamasinat, on nende rünnakute sagedased sihtmärgid.

Meedia teatel on kolm Venemaa rafineerimistehast sel kuul Ukraina droonirünnakute tekitatud kahju tõttu tegevust vähendanud või selle peatanud. Bloomberg teatas, et Rosnefti tehas Saratovi oblastis peatas pärast 10. augustil toimunud rünnakut nafta tarnimise.

Reutersi teatas 2. augustil, et Venemaa Rjazani rafineerimistehas vähendas oma toodangut poole võrra, samas kui Novokuibõševski rafineerimistehas peatas tootmise täielikult.