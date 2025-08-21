Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

Jõgeva vallavolikogus on 27 kohta. Neist kümme mandaati on erakond Isamaa käes. Piirkonna esimees Aivar Kokk rääkis, et uuteks valimisteks on Isamaal kokku pandud tugev nimekiri. Ta ütles, et nende eesmärgiks on hoida vald ka edaspidi kodualuse maamaksu vaba. Koka sõnul on tähtsaid teemasid teisigi.

"Kindlasti, et meie haridussüsteem püsiks ja oleks olemas kodulähedased koolid ning lasteaiad. Ja oleks mänguväljakuid ja välijõusaale. Et koolistaadionid oleks korraks ning et me toetaksime kohalikke MTÜ-sid ja huviharidust," loetles Kokk teemasid.

Keskerakonnal on volikogus kuus mandaati. Erakonna Jõgevamaa esimees Andres Vään rääkis, et uutele valimistele minnakse vastu suuresti sama nimekirjaga. Vään ütles, et vallavalitsus võiks kasutada rohkem raha vallaasjade peale, mitte kulutada seda turistidele meeldimiseks. Samuti tuleks rajada varjendeid. Peale selle tuleks Vääni sõnul suurendada Jõgeva valla ääremaade seotust vallakeskusega.

Reformierakonnale kuulub volikogus neli kohta. Erakonna fraktsiooni esimees Rainis Polli sõnul kandideerib suur osa nende erakonna nimekirjas olnud inimestest tulevastel valimistel uue valimisliidu alt. Ta selgitas, et neile ei sobi maksupoliitika, mille Reformierakond on riigis kehtestanud. Poll rääkis, et vald võiks toetada rohkem ettevõtlust. Ta lisas, et paranema peaks ka erinevate vallaasutuste tööviljakus ja kohalike koolide tase.

"Paneme eesmärgid asutustele, nendeks kuupäevaks need asjad, et ära tehtud oleks. Ja kui ei ole, siis vabastame juhid ja otsime sellised juhid, kes suudavad ja tahavad neid eesmärke ellu viia. Palamuse, Oskar Lutsu kool, seal kõige suuremad probleemid on minu arust. Siis Jõgeva spordihoone, mis on uus, kaasaegne, aga täna juhtimine ei kannata kriitikat," avas Poll oma mõtteid.

Valimisliidul Omad Inimesed on volikogus samuti neli mandaati. Valimisliidu fraktsiooni aseesimehe Voldemar Ilvese sõnul kandideerib ühing suuresti sama nimekirjaga. Ilvese meelest peaks valla tegevus jõudma järjest enam linnapiiridest väljapoole. Samuti tuleks viia riiki rohkem kurssi Jõgevamaal toimuvaga. Lisaks tuleks parandada valla nähtavust ja volikogu-sisest koostööd.

"Alati on koalitsioon ühel meelel ja opositsioon teisel meelel. Ma just tahan, et oleks ühine, mitte ainult koalitsioonipõhine, vaid ka kogu volikogu põhine. Kui me koos seal istume, siis me peaksime koos need otsused tegema, et kõigile kõlbaks," arvas Ilves.

Viimastel valimistel sai Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kolm mandaati. Tänaseks on EKRE-st lahkunud kaks inimest, kes tõid eelmistel valimistel erakonnale üle poolte häältest. Erakonna Jõgeva valla esimees Taavi Duvin rääkis, et EKRE kandideerib tulevastel valimistel igal juhul, aga täpsemaid eesmärke tutvustatakse uuel nädalal. Duvini arvates on koalitsioon tegutsenud viimase nelja aasta jooksul uisapäisa ja visanud vallaraha tuulde.

"See promenaad, mis peaks kuskilt nagu tehtama, millel me ei näe vajadust, kuhu palju raha panna ja võlakoormust veel selle arvelt suurendada. Meil on tunduvalt tähtsamaid objekte, mis tuleks ära teha. Siin hiljaaegu oli just küsimus Laiuse kooli remondis, see jäi ka tegemata," selgitas Duvin.