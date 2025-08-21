Otse kl 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Tsahkna, Pevkur ja Terras

Valitsuse istung algab neljapäeval Stenbocki majas kell 10. Pärast seda toimub majanduskabineti nõupidamine.

Kell 12 Rüütelkonna hoone pressisaalis algaval valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kaitseminister Hanno Pevkur ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. ERR-i portaal näitab pressikonverentsi otsepildis.

