Otse kl 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Tsahkna, Pevkur ja Terras
Kell 12 Rüütelkonna hoone pressisaalis algaval valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kaitseminister Hanno Pevkur ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. ERR-i portaal näitab pressikonverentsi otsepildis.
Valitsuse istung algab neljapäeval Stenbocki majas kell 10. Pärast seda toimub majanduskabineti nõupidamine.
Toimetaja: Aleksander Krjukov