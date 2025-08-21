X!

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks langes 2,2 protsenti

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis koduturule ja ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, langes juulis võrreldes juuniga 0,3 protsenti ja võrreldes 2024. aasta juuliga 2,2 protsenti.

Statistikaameti tootjahindade statistika tiimijuht Eveli Šokman ütles, et tootjahinnaindeksit mõjutas võrreldes mulluse juuliga enim hinnalangus elektrienergia ja kütteõlide tootmises.

"Vastupidist mõju avaldas puidutöötlemise ja puittoodete ning toiduainete tootmise hinnatõus. Töötleva tööstuse tegevusalades kokku oli hinnatõus 1,1 protsenti, sealhulgas jätkus toiduainete tootmise hinnatõus, mis oli aastases võrdluses 5,2 protsenti," lisas Šokman.

Võrreldes juuniga mõjutas juulis tootjahinnaindeksit eelkõige hinnalangus elektrienergia, elektroonikaseadmete ja toiduainete tootmises. Veel mõjutas indeksit hinnatõus puittoodete ning tööstusmasinate ja -seadmete tootmises.

Ekspordihinnaindeks langes juulis võrreldes juuniga 0,6 protsenti. Kõige rohkem langesid hinnad elektrienergial, mäetööstuses ning paberil ja pabertoodetel. Enim tõusid puittoodete, kummi ja plasttoodete ning nahktoodete ja jalanõude hinnad. Võrreldes 2024. aasta juuliga langes ekspordihinnaindeks 0,4 protsenti.

Impordihinnaindeks langes juulis võrreldes juuniga 0,3 protsenti. Enim langesid hinnad elektrienergial, mäetööstuses ja põllumajandussaadustel. Kõige rohkem tõusid rõivaste, naftasaaduste ja mittemetalsetest mineraalidest toodete hinnad. Võrreldes eelmise aasta juuliga langes impordihinnaindeks 2,5 protsenti.

