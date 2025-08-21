X!

EKRE ja Keskerakond üritavad uuesti Ossinovskit umbusaldada

Eesti
Linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldusavalduse hääletus Tallinna linnavolikogus 8. juulil.
Linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldusavalduse hääletus Tallinna linnavolikogus 8. juulil. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) andis koos Keskerakonnaga neljapäeval Tallinna linnavolikogu istungil sisse umbusaldusavalduse linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) vastu.

Linnavolikogu EKRE fraktsiooni juht Mart Kallase sõnul on Ossinovski juhitud linnavalitsus töövõimetu ja halvasti juhitud, kõikides valdkondades on probleemid ning otsuseid langetatakse isiklikest ambitsioonidest.

"Ossinovski juhtimisel on Tallinna koolivõrk saanud tugevalt kahjustada, näiteks Põhja-Tallinna linnaosas on koolidel suured probleemid ja üleminek eestikeelsele õppele ei ole saanud piisavalt vajalikku tuge. Olukord ei saagi parem olla, kuna linnavalitsus ei ole suutnud kokku panna Tallinna hariduse ja noorsootöö valdkonna arengukava," ütles Kallas ning lisas, et kõige tipuks pidi linn maksma miljon eurot Paldiski maantee lasteaia eest, mida ei ehitatudki.

Tallinna linnavolikogu aseesimehe Monika Haukanõmme (Keskerakond) sõnul ei ole Ossinovski linna juhtimisega hakkama saanud.

"Eestikeelsele õppele üleminek on osutunud linnavalitsusele üle jõu käivaks ülesandeks, mille tõttu kannatavad lõpuks nii lapsed, koolipersonal kui ka lapsevanemad. Koole on aga jällegi linnapea suunamisel rajatud piirkondadesse, kus nende järele ei ole vahetut vajadust, samal ajal kui näiteks Padriku elanikud Pirital on jäänud koolist ilma, hoolimata asjaolust, et selles piirkonnas on kiireloomuline vajadus uute koolikohtade järele. Lisaks ebaõnnestunud Aia tänava projekt, millega muudeti vanalinnas asuv tänav joobes inimeste ja seltskondade kogunemispaigaks, mida nii turistid kui ka kohalikud pigem väldivad," loetles Haukanõmm umbusalduse põhjuseid.

EKRE ja Keskerakond üritasid linnapea Ossinovskit umbusaldada ka 8. juulil toimunud erakorralisel istungil, kuid see kukkus läbi, sest selle poolt hääletasid ainult opositsioonisaadikud. Tollal oli 79-liikmelises Tallinna volikogus 36 opositsioonisaadikut ning umbusalduse avaldamiseks oleks vaja olnud minimaalselt 40 häält.

Pärast seda on toimunud aga pealinna poliitikas oluline muutus, kui 22. juulil teatas Reformierakond, et lahkub Tallinna linnavalitsusest ja jätkab tööd volikogu opositsioonis 17-liikmelise fraktsiooniga. Kui Reformierakond ühineks umbusaldusega, siis läheks see läbi. Samas ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere koalitsioonist lahkumise järel Delfile, et kuigi Reformierakond läheb pealinnas opositsiooni, ei kavatse nad teha koostööd EKRE või Keskerakonnaga. Pere lisas, et hoolimata võimuliidust lahkumisest, ei plaani Reformierakond umbusaldada ka linnapea Ossinovskit.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:40

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

17:35

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

17:22

Eagle S-i kapteni sõnul oli Estlink 2 kaabli lõhkumine õnnetus

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:35

EKRE ja Keskerakond üritavad uuesti Ossinovskit umbusaldada

16:28

Elering ei maksa Estlink 2 remondi aja eest turuosalistele ülekoormustasu

16:26

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

16:26

PTA paigaldas sigalate juurde esimesed viibimiskeelu sildid

16:21

Protestide keskmes olnud Nurme farmis tuvastati veel nakatunud sigu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

11:21

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

11:17

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

ilmateade

loe: sport

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:15

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

15:40

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

loe: kultuur

16:03

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

15:34

Fotod: Galeriis Vernissage avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

15:18

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

20.08

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo