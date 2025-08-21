Kohus tühistas Trumpile määratud pea poole miljardi suuruse trahvi

New Yorgi osariigi apellatsioonikohus tühistas neljapäeval ligikaudu poole miljardi dollari suuruse trahvi, mille president Donald Trump pidi maksma, kui kohtunik leidis, et Trump oli petturlikult oma kinnisvara ja muu vara väärtust üle hinnanud, et oma perekonna ettevõtet toetada.

Ühendriikide kohus tühistas neljapäeval president Donald Trumpile määratud 464 miljoni dollari suuruse trahvi, pidades summat liiga suureks, kuid jättis jõusse süüdimõistva otsuse, mille kohaselt oli ta oma varalist väärtust pettuse teel paisutanud.

"Kuigi kohtumäärus on hästi koostatud kostjate ärikultuuri ohjeldamiseks, on kohtu korraldus rahatrahv tagasi lükata, mis kohustas kostjaid maksma New Yorgi osariigile ligi pool miljardit dollarit. Liigne trahv rikub Ameerika Ühendriikide põhiseaduse kaheksandat punkti," kirjutati kohtu poolt avaldatud teates.

Manhattani apellatsioonikohtu viie kohtuniku otsus on löök New Yorgi peaprokurör Letitia Jamesile, kelle büroo esitas Trumpi vastu 2022. aastal tsiviilhagi pettuse süüdistusega.

Jamesi juhtum oli Trumpi üks suurimaid õiguslikke kaotusi viimastel aastatel tema vastu esitatud kohtuasjades.

Kaks kohtunikku leidsid, et Trumpi peeti nõuetekohaselt vastutavaks ja James kaitses avalikku huvi, kuid karistuseks määratud trahv oli liiga suur ja rikkus USA põhiseadust.

Kaks teist kohtunikku leidsid samuti, et Jamesil oli õigus Trump kohtusse kaevata, kuid uus kohtuprotsess oli vajalik, kuna esimese astme kohtunik ei oleks tohtinud Trumpi kohe algusest pettuses vastutavaks pidada. Viies kohtunik ütles, et Trumpi vastu esitatud süüdistus oleks tulnud tagasi lükata.

Trump on süüd eitanud. Tema advokaadid väitsid, et karistus oli liiga kõrge ja James rikkus reegleid.

2024. aasta veebruaris määras kohtunik Arthur Engoron Trumpile karistuseks 454,2 miljoni dollari suuruse trahvi koos intressidega.

Trumpi puudutas peaaegu 98 protsenti kohtuotsusest, ülejäänud osa eest vastutasid tema vanemad pojad Donald Trump Jr. ja Eric Trump ning endine Trumpi organisatsiooni finantsjuht Allen Weisselberg.

Viidates Trumpile ja teistele Trump Organizationi liikmetele, ütles Engoron, et nende täielik kahetsuse puudumine on peaaegu haiguslik.

Engoron keelas Trumpil ja Trump Organizationil ka kolmeks aastaks osariigis registreeritud pankadest laenude taotlemise ning sisuliselt takistas Donald Trump Jr.-l ja Eric Trumpil kaheks aastaks võimaluse oma äri juhtida.

Apellatsioonikohus peatas need piirangud protsessi ajaks, lubades samal ajal Trump Organizationi liikmetel oma tööd jätkata.

Trump: täielik võit New Yorgi osariigi peaprokuröri Letitia Jamesi võltsitud kohtuasjas!

USA president teatas oma sotsiaalmeedias, et võitis Letita Jamesi võltsitud kohtuasja, mis hirmutas ärimehi New Yorgis tegutsemast.

"See oli linna ja riigi valimistesse sekkumise juhtum, millega püüti ebaseaduslikult näidata, et ma tegin asju, mis olid valed, kuigi tegelikult oli kõik, mida ma tegin, absoluutselt ÕIGE ja isegi TÄIUSLIK. Iga dollar visati minema, isegi karistused, mille meile määras korrumpeerunud kohtunik, üks ajaloo enim tühistatud kohtunikke, Arthur Engoron," sõnas Trump oma postituses.

"Kahjuks on minu vastu algatatud ka teisi sama häbiväärseid kohtuasju, sealhulgas korrumpeerunud kohtunike juhitud kohtuasju, näiteks Juan Merchani oma, kelle tütar teenis kelmilt Joe Bidenilt ja Kamala Harriselt miljoneid dollareid tasusid, samal ajal kui tema isa šokeerivalt KEELDUS end õelast ja korrumpeerunud kohtuprotsessist tagandamast," lisas USA president.