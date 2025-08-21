X!

Reede kulgeb muutliku pilvisuse ja sajuhoogudega

XXVIII laulupeo
XXVIII laulupeo "Iseoma" suurkontsert Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Ken Mürk /ERR
Reedel laieneb Koola poolsaarelt Eestini madalrõhulohk, milles omakorda areneb väikseid sajuseid osatsükloneid. Mitmel pool sajab hoovihma. Öösel on äikeseoht peamiselt Lääne-Eestis, päeval on äikest ka mujal ning sellega kaasneb kohati ka tugevat sadu. Tuul on öösel nõrk, päeval mõõdukas ja ilm on jahe.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma ja Lääne-Eestis on ka äikeseoht. Paiguti võib tekkida udu ning tuul puhub muutliku suunaga 1-7, sajupilvede all puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 14 kraadi, Eesti idaservas võib aga maapinna lähedal langeda 0 kraadi lähedale.

Hommik on pilves selgimistega ja hoovihmasid jagub endiselt mitmele poole. Lääne-Eestis on ka äikest ja paiguti udu. Puhub lõunakaare-, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 2-8, sajupilvede all puhanguti 12 m/s. Sooja on 6 kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Tuul puhub lõunakaarest, Lääne-Eestis põhjakaarest 3-9, sajupilvede all puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Õhtuks sajuhood nõrgenevad ja esineb vaid kohatisi hoovihmasid. Puhub enamasti nõrk ja muutliku suunaga tuul ning sooja on kuni 15 kraadi.

Nädalavahetus tuleb kahjuks sajune. Nii laupäeval kui ka pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma, öösel on sooja 2 kuni 9, maapinnal kohati 0 kraadi, rannikul ja Kagu-Eestis kuni 13, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeval ja teisipäeval on ööd paari kraadi võrra soojemad, päeva keskmine õhusoe püsib aga endiselt 14-15 kraadi juures ning sajusem on just teisipäev.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Reede kulgeb muutliku pilvisuse ja sajuhoogudega

