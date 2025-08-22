X!

Eestit külastab Soome peaminister Petteri Orpo

Eesti
Petteri Orpo ja Kristen Michal.
Petteri Orpo ja Kristen Michal. Autor/allikas: Jürgen Randma
Eesti

Reedel, 22. augustil saabub Eestisse ametlikule visiidile Soome peaminister Petteri Orpo. Visiidi käigus kohtub Soome valitsusjuht Eesti peaministri Kristen Michali ja välisminister Margus Tsahknaga ning annab kell 17.05 koos Michaliga pressikonverentsi, mida saab ERR.ee vahendusel vaadata.

Peaministrid arutavad kohtumisel nii rahvusvahelist julgeolekuolukorda, regiooni ühiseid väljakutseid kui peamiseid koostöösuundi kahepoolsetes suhetes. "Soome on olnud meile hindamatu partner nii Läänemere julgeoleku tagamisel kui Eestile ülioluliste energiaühenduste rajamisel ja kaitsmisel," selgitas Michal.

Ametlikule programmile järgneb peaministrite väljasõit Lääne-Eestisse.

Peaministrite pressikonverents Rüütelkonna hoones toimub eesti ja soome keeles ning seda saab jälgida ka otseülekandena veebis: https://www.youtube.com/@ValitsuseUudised/streams

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:04

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

06:58

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla

06:53

Eestit külastab Soome peaminister Petteri Orpo

06:32

Rootsi valis tuumaenergia laiendamiseks moodulreaktorid

04:36

Emor: Keskerakond võidab kindlalt Tallinnas, kuid ainuvõimu ei saa

04:36

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade reitingutest

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Vabaõhumuuseumis asuvat šveitsi stiilis villat taastatakse 2026. aasta lõpuni

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

21.08

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

21.08

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

21.08

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

ilmateade

loe: sport

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

ETV spordisaade, 21. august

loe: kultuur

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

21.08

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

loe: eeter

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

21.08

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

21.08

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

21.08

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

21.08

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

21.08

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

21.08

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

21.08

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

21.08

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

21.08

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo