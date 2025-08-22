Eestit külastab Soome peaminister Petteri Orpo

Reedel, 22. augustil saabub Eestisse ametlikule visiidile Soome peaminister Petteri Orpo. Visiidi käigus kohtub Soome valitsusjuht Eesti peaministri Kristen Michali ja välisminister Margus Tsahknaga ning annab kell 17.05 koos Michaliga pressikonverentsi, mida saab ERR.ee vahendusel vaadata.

Peaministrid arutavad kohtumisel nii rahvusvahelist julgeolekuolukorda, regiooni ühiseid väljakutseid kui peamiseid koostöösuundi kahepoolsetes suhetes. "Soome on olnud meile hindamatu partner nii Läänemere julgeoleku tagamisel kui Eestile ülioluliste energiaühenduste rajamisel ja kaitsmisel," selgitas Michal.

Ametlikule programmile järgneb peaministrite väljasõit Lääne-Eestisse.

Peaministrite pressikonverents Rüütelkonna hoones toimub eesti ja soome keeles ning seda saab jälgida ka otseülekandena veebis: https://www.youtube.com/@ValitsuseUudised/streams