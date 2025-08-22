Soome peaminister saabus Eestisse riigivisiidile

Peaministrid arutasid kohtumisel nii rahvusvahelist julgeolekuolukorda, regiooni ühiseid väljakutseid kui peamiseid koostöösuundi kahepoolsetes suhetes.

"Soome on olnud meile hindamatu partner nii Läänemere julgeoleku tagamisel kui Eestile ülioluliste energiaühenduste rajamisel ja kaitsmisel," selgitas Michal.

Ametlikule programmile järgneb peaministrite väljasõit Lääne-Eestisse.