Soome peaminister saabus Eestisse riigivisiidile

Eesti
{{1755834780000 | amCalendar}}
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reedel, 22. augustil saabus Eestisse ametlikule visiidile Soome peaminister Petteri Orpo. Visiidi käigus kohtus Soome valitsusjuht Eesti peaministri Kristen Michali ja välisminister Margus Tsahknaga.

Peaministrid arutasid kohtumisel nii rahvusvahelist julgeolekuolukorda, regiooni ühiseid väljakutseid kui peamiseid koostöösuundi kahepoolsetes suhetes.

"Soome on olnud meile hindamatu partner nii Läänemere julgeoleku tagamisel kui Eestile ülioluliste energiaühenduste rajamisel ja kaitsmisel," selgitas Michal.

Ametlikule programmile järgneb peaministrite väljasõit Lääne-Eestisse.

