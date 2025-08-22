X!

Tartu Agro maade rendiküsimuse lahendamine seisab kohtuvaidluse taga

Eesti
Lehm heinamaal.
Lehm heinamaal. Autor/allikas: Ülo Josing/ERR Arhiiv
Eesti

Tartu Agro ootab selgust aastakümneid nende rendil olnud maade edasise saatuse üle, sest leping lõpeb juba sel sügisel. Majandusministeeriumi asekantsleri sõnul ei saa nad aga uut enampakkumist välja kuulutada, enne kui riigi ja Tartu Agro vaheline kohtuvaidlus lahendini jõuab.

Tänavu novembris lõpeb rendileping, mille alusel Tartu Agro on aastakümneid Tartumaal maad kasutanud.

Kuigi eelmise aasta suve hakul plaanis regionaal- ja põllumajandusministeerium maa peatselt uueks rendiperioodiks enampakkumisele panna, siis renditingimustes kokkuleppele jõudmine osutus arvatust keerukamaks ja pakkumise väljakuulutamist lükati üha edasi.

Lisaks pöördus Tartu Agro riigi vastu kohtusse, kuna soovis, et riik pikendaks nendega sõlmitud rendilepingut otsustuskorras.

Sel neljapäeval laekus nii regionaal- kui ka majandusministeeriumile kiri Tartu Agro juhatajalt Andres Härmilt. Ta soovis teada, kas maade rendi osas on mingeid edasiliikumisi ning tõi välja, et ettevõte on venima jäänud otsuse tõttu keerulises seisus.

Nimelt otsustas Euroopa Komisjon mullu novembris, et Tartu Agro on saanud rentida põllumajandusmaad riigilt turuhinnast odavamalt ning kuna see pole Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega kooskõlas, tuleb Eesti riigil ettevõttelt riigiabi koos intressidega tagasi nõuda.

"Oleme pöördunud viie Eesti panga poole laenusaamiseks väidetava riigiabi tagastamiseks, kuid kõik vastused on olnud eitavad ning peapõhjusena tuuakse välja maarendilepingu ebaselgus," tõdes Härm.

Ta lisas, et pangakõlbmatus häirib tugevalt ka ettevõtte igapäevaelu jooksvate küsimuste finantseerimisel.

"Lisaks oleme sunnitud ostma väidetava riigiabi tõttu erimärgistatud diiselkütuse asemel tavalist diislit, mille maksumus on 41 protsenti kallim erimärgistatud diiselkütusest. Aastane lisakulu on meile seetõttu tänastes hindades 180 000 eurot," lausus Härm.

Tartu Agro juhi sõnul viib probleemi lahendamata jätmine nende ettevõtluse hävitamiseni, mis tähendab 110 inimesele töökoha kaotust ja 2500-pealise piimakarja likvideerimist, lisaks ei pruugi olla mõistlik Ilmatsalus biogaasi tootmist jätkata.

Härmi sõnul on sigade Aafrika katk juba vähendanud biogaasi tooraine baasi, sest hävitatud on ligi 2000 siga.

"On arusaamatu, et meie aastakümnete pikkune töö ei ole võimuorganite poolt väärtustamist väärt," lisas Härm. "Meie igapäevaelu normaliseerumiseks on hädavajalik kiirelt kokkuleppele jõuda."

Majandusministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev ütles ERR-ile, et ministeerium on valmis enampakkumisega edasi minema. Kuna aga Tartu Agro on pöördunud riigi vastu kohtusse ja kohtumääruse kohaselt on ministeeriumil kuni vaidluse lõpuni keelatud maid kasutusse anda, siis ei saa ka uut enampakkumist välja kuulutada, enne kui vaidlus on lahenduseni jõudnud.

"Kui kohus novembri lõpuks, mil rendileping Tartu Agroga lõppeb, otsuseni ei jõua, jääb maa kohtumääruse kohaselt lahenduse leidmiseni ettevõtte kasutusse kohtu määratud kasutustasuga," lisas Sergejev.

Mis puutub rahalisse poolde, on ministeerium asekantsleri kinnitusel olnud ettevõttega riigiabi küsimuses suhtluses ning ministeerium rahuldas Tartu Agro palve tasuda tagastatav riigiabi mitme osa kaupa.

Eesti riik sõlmis Tartu Agroga 1999. aastal 25 aastaks maarendilepingu, millega andis tootjale Tartu linna piiril turuhinnast soodsamalt kasutada tuhandeid hektareid põllumaad.

2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu ning Eestile laienesid ühisturu reeglid, muu hulgas keeld anda riigiabi, kui riik selleks Euroopa Liidult nõusolekut küsinud pole. Eesti aga seda Tartu Agro puhul ei teinud.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:58

Laane: tehisaru aitab teha perearstide nimistud suuremaks

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:56

Kannik: Euroopat ei saa Ukraina rahuprotsessist kõrvale lükata

14:52

Tõnis Saarts: kuidas Leedu meist ette läks

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

14:22

Tartu Agro maade rendiküsimuse lahendamine seisab kohtuvaidluse taga

14:18

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

13:53

Valitsus taastab reisilaevade toetusmeetme, maksumus on kaks miljonit

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

loe: kultuur

14:18

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

09:35

Arvustus. "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

loe: eeter

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

21.08

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

21.08

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

Raadiouudised

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

09:45

Plaan liita tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem tekitab huvirühmades rohkelt küsimusi

09:40

Rootsi hakkab ehitama uusi tuumareaktoreid

09:35

Kohati sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (22.08.2025 09:00:00)

21.08

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo