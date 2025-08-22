ÜRO toidukindlusmõõdiku IPC kohaselt on Gaza linn tõsises näljahädas

ÜRO-ga seotud asutuse hinnangul on olukord äärmiselt kehv ka Gaza lõunaosas, mida ähvardab kuu aja jooksul katastroof. Rohkem kui pool miljonit palestiinlast kogu Gaza sektoris on nälja-, vaesuse- ja surmaohus. Vähemalt 130 000 alla viie aastast last seisavad silmitsi tõsise alatoitumusega. Iisraeli sõnul on aga raportis välja toodu vale, sest selle aluseks on kallutatud ja pinnapealsed andmed, mis pärinevad äärmusrühmituselt Hamas.

"See on näljahäda. Gaza näljahäda. See on näljahäda, mida oleksime saanud vältida, kui meil oleks lubatud. Toit aga kuhjub piiridel Iisraeli süsteemse takistamise tõttu. See on näljahäda, mis toimub mõnesaja meetri kaugusel toidust viljakal maal. See on näljahäda, mis tabab esimesena kõige haavatavamaid. Neil kõigil on nimi. Neil kõigil on lugu, mis on võtnud kõigepealt väärikuse, siis elu ja sundinud vanemaid valima, millist last toita ja inimesi eluga riskima, et toitu leida.

See on näljahäda, mille eest korduvalt hoiatasime, aga mida rahvusvahelisel meedial pole lubatud kohapeal kajastada ega tunnistada," sõnas ÜRO humanitaarabijuht Tom Fletcher.

Netanyahu nimetas ÜRO raportit Gaza näljahäda kohta lausvaleks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kritiseeris reedel ÜRO teadet näljahäda kohta Gaza sektoris, nimetades seda lausvaleks.

"IPC raport on lausvale," ütles Netanyahu avalduses, viidates Roomas baseeruvale ÜRO toidujulgeoleku agentuurile.

Ta lisas, et Iisraelil ei ole näljutamispoliitikat ning tõi välja sõja vältel tehtud humanitaarabitarned Gaza sektorisse.