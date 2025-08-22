X!

ÜRO toidukindlusmõõdiku IPC kohaselt on Gaza linn tõsises näljahädas

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP Photo/Abdel Kareem Hana
Välismaa

Gaza linn ja seda ümbritsev piirkond on tõsises näljahädas, teatas toiduga kindlustatust hindav ülemaailmne mõõdik IPC.

ÜRO-ga seotud asutuse hinnangul on olukord äärmiselt kehv ka Gaza lõunaosas, mida ähvardab kuu aja jooksul katastroof. Rohkem kui pool miljonit palestiinlast kogu Gaza sektoris on nälja-, vaesuse- ja surmaohus. Vähemalt 130 000 alla viie aastast last seisavad silmitsi tõsise alatoitumusega. Iisraeli sõnul on aga raportis välja toodu vale, sest selle aluseks on kallutatud ja pinnapealsed andmed, mis pärinevad äärmusrühmituselt Hamas.

"See on näljahäda. Gaza näljahäda. See on näljahäda, mida oleksime saanud vältida, kui meil oleks lubatud. Toit aga kuhjub piiridel Iisraeli süsteemse takistamise tõttu. See on näljahäda, mis toimub mõnesaja meetri kaugusel toidust viljakal maal. See on näljahäda, mis tabab esimesena kõige haavatavamaid. Neil kõigil on nimi. Neil kõigil on lugu, mis on võtnud kõigepealt väärikuse, siis elu ja sundinud vanemaid valima, millist last toita ja inimesi eluga riskima, et toitu leida.
See on näljahäda, mille eest korduvalt hoiatasime, aga mida rahvusvahelisel meedial pole lubatud kohapeal kajastada ega tunnistada," sõnas ÜRO humanitaarabijuht Tom Fletcher.

Netanyahu nimetas ÜRO raportit Gaza näljahäda kohta lausvaleks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kritiseeris reedel ÜRO teadet näljahäda kohta Gaza sektoris, nimetades seda lausvaleks.

"IPC raport on lausvale," ütles Netanyahu avalduses, viidates Roomas baseeruvale ÜRO toidujulgeoleku agentuurile.

Ta lisas, et Iisraelil ei ole näljutamispoliitikat ning tõi välja sõja vältel tehtud humanitaarabitarned Gaza sektorisse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:52

Suurtes raskustes Eesti kaotas avapoolaja Suurbritanniale 12 punktiga Uuendatud

19:45

Viipekeelsed uudised

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

19:26

PTA kehtestas 11 uut viibimiskeeldu seoses sigade Aafrika katkuga

19:10

VAATA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut Uuendatud

19:06

Soome peaminister saabus Eestisse visiidile Uuendatud

19:01

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

18:56

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

18:43

ÜRO toidukindlusmõõdiku IPC kohaselt on Gaza linn tõsises näljahädas

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

18:39

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

10:49

Ukraina tutvustas 3000-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti

09:31

Jurmala plaanib järsult tõsta linna sisenemise tasu

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

12:22

Tallinna linnavolikogu ei toetanud 30 akutrolli soetamist

17:03

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

21.08

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

ilmateade

loe: sport

19:52

Suurtes raskustes Eesti kaotas avapoolaja Suurbritanniale 12 punktiga Uuendatud

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

19:10

VAATA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut Uuendatud

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

loe: kultuur

18:32

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

17:14

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

16:22

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

15:54

Galerii: avapaugu saanud Saal Biennaalil jõuab publiku ette 12 lavastust

loe: eeter

17:01

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

15:30

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

17:55

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

16:30

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

15:30

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

15:25

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo