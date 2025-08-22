X!

PTA kehtestas 11 uut viibimiskeeldu seoses sigade Aafrika katkuga

Eesti
Viibimiskeelu siltide paigaldamine Kõpsta seafarmi juurde.
Vaata galeriid
45 pilti
Eesti

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas sigade Aafrika katku leviku piiramiseks 11 farmi territooriumil ja lähiümbruses viibimiskeelu. Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ja farmi teenindava personali liikumisele.

Viibimispiirangute eesmärgiks on vältida mistahes kogunemisi ja seeläbi taudi levikut tõkestada.

"Meie eesmärk on seakasvatusettevõtete ümbruses taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam.

"Kohalikud elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole," kirjeldas Heinam.

Viibimiskeeld puudutab Eesti seakasvatuse taaastootmisvõime seisukohalt olulisi seakasvatusettevõtteid, nt kuldijaamad, poegimis- ja võõrdepõrsaste sigalad.

Viibimiskeeld on seatud järgnevatele sigalatele:

1. Saimre seakasvatus (Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond)

2. Nurkse seafarm (Assamalla küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

3. Viru Peekon (Kallukse küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond)

4. Triigi seakasvatus (Triigi küla, Kose vald, Harju maakond)

5. Maag Agro Savimäe (Savilöövi küla, Antsla vald, Võru maakond)

6. Saimre seakasvatus (Mägise küla, Järva vald, Järva maakond)

7. Grossi (Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond)

8. Vajangu peekon (Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

9. Kriidisoo (Voore küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond)

10. Kaubi Farmid (Altnurga küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond)

11. Ermo Sepa talu (Patika küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

Viibimiskeeld algab reedel, 22. augustil kell 21.00 ja kehtib kuni 22.09.2025 kella 21.00 või edasiste korraldusteni. Viibimiskeeld kehtestatakse farmi territooriumil ja selle vahetus läheduses vastavalt korrakaitse- ja veterinaarseadusele. 

Teisipäeval kehtestati viibimiskeeld kümnele sigalale: Kuula sigala (Sulaoja küla, Kanepi vald, Põlvamaa), Nurme farm (Kannuküla, Viljandi vald, Viljandimaa), Järvepera sigala (Järvepera küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa), Seafarmi (Lutsu küla, Põlva vald, Põlvamaa), Savikoti seafarm (Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandimaa), Hinnu seafarm (Allika küla, Kuusalu vald, Harjumaa), Kubja seafarm (Tilga küla, Elva vald, Tartumaa), Kõpsta seafarm (Piibe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa), Luuka sigala (Raikküla, Rapla vald, Raplamaa) ja Linnamäe Peekon (Oru küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa).

Seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks. Kohalikud elanikud võivad jätkuvalt kasutada viibimiskeeluala läbivat teed läbisõiduks. Viibimiskeeluala tähistatakse infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, võetakse ühendust politseiga.

Amet analüüsib piirangute kehtestamist lähtuvalt ohuprognoosist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:52

Suurtes raskustes Eesti kaotas avapoolaja Suurbritanniale 12 punktiga Uuendatud

19:45

Viipekeelsed uudised

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

19:26

PTA kehtestas 11 uut viibimiskeeldu seoses sigade Aafrika katkuga

19:10

VAATA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut Uuendatud

19:06

Soome peaminister saabus Eestisse visiidile Uuendatud

19:01

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

18:56

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

18:43

ÜRO toidukindlusmõõdiku IPC kohaselt on Gaza linn tõsises näljahädas

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

18:39

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

10:49

Ukraina tutvustas 3000-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti

09:31

Jurmala plaanib järsult tõsta linna sisenemise tasu

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

12:22

Tallinna linnavolikogu ei toetanud 30 akutrolli soetamist

17:03

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

21.08

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

ilmateade

loe: sport

19:52

Suurtes raskustes Eesti kaotas avapoolaja Suurbritanniale 12 punktiga Uuendatud

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

19:10

VAATA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut Uuendatud

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

loe: kultuur

18:32

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

17:14

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

16:22

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

15:54

Galerii: avapaugu saanud Saal Biennaalil jõuab publiku ette 12 lavastust

loe: eeter

17:01

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

15:30

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

17:55

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

16:30

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

15:30

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

15:25

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo