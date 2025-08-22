PTA kehtestas 11 uut viibimiskeeldu seoses sigade Aafrika katkuga

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas sigade Aafrika katku leviku piiramiseks 11 farmi territooriumil ja lähiümbruses viibimiskeelu. Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ja farmi teenindava personali liikumisele.

Viibimispiirangute eesmärgiks on vältida mistahes kogunemisi ja seeläbi taudi levikut tõkestada.

"Meie eesmärk on seakasvatusettevõtete ümbruses taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam.

"Kohalikud elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole," kirjeldas Heinam.

Viibimiskeeld puudutab Eesti seakasvatuse taaastootmisvõime seisukohalt olulisi seakasvatusettevõtteid, nt kuldijaamad, poegimis- ja võõrdepõrsaste sigalad.

Viibimiskeeld on seatud järgnevatele sigalatele:

1. Saimre seakasvatus (Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond)

2. Nurkse seafarm (Assamalla küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

3. Viru Peekon (Kallukse küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond)

4. Triigi seakasvatus (Triigi küla, Kose vald, Harju maakond)

5. Maag Agro Savimäe (Savilöövi küla, Antsla vald, Võru maakond)

6. Saimre seakasvatus (Mägise küla, Järva vald, Järva maakond)

7. Grossi (Annikvere küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond)

8. Vajangu peekon (Vajangu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

9. Kriidisoo (Voore küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond)

10. Kaubi Farmid (Altnurga küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond)

11. Ermo Sepa talu (Patika küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond)

Viibimiskeeld algab reedel, 22. augustil kell 21.00 ja kehtib kuni 22.09.2025 kella 21.00 või edasiste korraldusteni. Viibimiskeeld kehtestatakse farmi territooriumil ja selle vahetus läheduses vastavalt korrakaitse- ja veterinaarseadusele.

Teisipäeval kehtestati viibimiskeeld kümnele sigalale: Kuula sigala (Sulaoja küla, Kanepi vald, Põlvamaa), Nurme farm (Kannuküla, Viljandi vald, Viljandimaa), Järvepera sigala (Järvepera küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa), Seafarmi (Lutsu küla, Põlva vald, Põlvamaa), Savikoti seafarm (Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandimaa), Hinnu seafarm (Allika küla, Kuusalu vald, Harjumaa), Kubja seafarm (Tilga küla, Elva vald, Tartumaa), Kõpsta seafarm (Piibe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa), Luuka sigala (Raikküla, Rapla vald, Raplamaa) ja Linnamäe Peekon (Oru küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa).

Seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks. Kohalikud elanikud võivad jätkuvalt kasutada viibimiskeeluala läbivat teed läbisõiduks. Viibimiskeeluala tähistatakse infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, võetakse ühendust politseiga.

Amet analüüsib piirangute kehtestamist lähtuvalt ohuprognoosist.