Tallinnast alustas teed Ukrainasse Eesti vabatahtlike hangitud autode konvoi

Tavaliselt saadavad vabatahtlikud autod Ukraina kaitseväele kohe kui need ümberehitatud saavad. Seekord moodustas heategevusorganisatsioon SAB.Ua terve konvoi, mis peaks pühapäeval Kiievisse jõudma. Rindele lähevad maasturid, kaubik, paar kiirabiautot ja isegi üks tuletõrjeauto, mis saabus otse USA-st.

"Ikka ma jälgin. mis sela toimub. Ja tegelikult ma arvan, et nad on väga kasulikud rindel masinateks, transpordiks, kõik selliseks asjaks nad on väga head. Siin on erinevad masinad, neid saab kasutada erinevaks asjadeks, milleks on vaja - transport, haavatute vedamine, kõge muu vedu, masinate enda transport. Ma arvan, nad on väga kasulikud," sõnas vabatahtlik Lauri.

Autode leidmiseks, ostmiseks ja remontimiseks läks vabatahtlikel kaks kuud.

"Kokku kulus meil 89 000 eurot, aga see summa pole veel täielikult koos. 30 000 lubas annetada meie tuntud filmirežissöör Ilmar Raag ja tema fond Kuri siil. Ülejäänu peame korjama, kuigi annetusi peaaegu ei laeku. See võtab aega," sõnas vaabatahtlik Arkadi Babtšenko.

Babtšenko sõnul ei anneta inimesed enam seetõttu, kuna jutt rahust on tekitanud inimestes lootust sõja lõpust, mistõttu ei nähta enam vajadust annetada.

"Kui hakkas see jutt rahust või vaherahust, kui Trump hakkas sel teemal Putiniga rääkima, annetuste vool kuivas kokku. Inimesed lihtsalt istuvad ja ootavad rahu," lausus vabatahtlik.

Vabatahtlik Lauri ei usu, et päris rahu Ukrainasse saabub.

"Mitte päriselt rahu. Mitte päris rahu. Vaherahu - pigem mitte. Mida oleks vaja, on tegelikult Ukraina võit," sõnas Lauri.

Teel Ukrainasse liitub Lätis konvoiga kümme autot, Leedus veel nelikümmend. Autode pidulik üleandmine Ukraina sõjaväelastele toimub Kiievis 24. augustil, Ukraina Iseseisvuspäeval.