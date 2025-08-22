Nädalavahetusel on oodata vihma

Laupäeval püsib Põhja-Skandinaavias madalrõhuala, mis ulatub vööndina üle Läänemere ümbruse. Õhk on niiske ja laialdaselt on udu. Öösel on sajuhoogude võimalus suurem Lääne-Eestis, päeval on sajuhooge ja äikest juba laialdaselt. Tuul on sisemaal ja põhjarannikul võrdlemisi nõrk, saartel ja mandri läänerannikul tõuseb aga tugevamaks ja õhk on üpris jahe.

Laupäeva öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, ja seda just pigem läänerannikul. Mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel pöördub idakaarde puhudes 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, maapinna lähedal langeb kohati 0 kraadi lähedale, rannikul on kuni 13 kraadi.

Hommikul sajab juba mitmel pool, ning Lääne-Eestis püsib ka äikeseoht. Tuul on mandril nõrk, saarte rannikul aga tugevneb, puhudes iiliti 11 m/s. Sooja on 8 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Sajab hoovihma, kohati on äikest, millega kaasneb ka tugevam sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel valdavalt põhjakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Õhtul sajab veel kohati hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on mandril enamasti nõrk, saartel ja läänerannikul on loode- ja põhjatuul puhanguti tugevam. Ja sooja on kuni 15 kraadi.

Järgneva nelja päeva õhutemperatuur püsib üpris samas vahemikus - öösel on 3 kuni 9, rannikul kuni 13, ning päeval 12 kuni 16 kraadi.