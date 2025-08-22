X!

Nädalavahetusel on oodata vihma

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Laupäeval püsib Põhja-Skandinaavias madalrõhuala, mis ulatub vööndina üle Läänemere ümbruse. Õhk on niiske ja laialdaselt on udu. Öösel on sajuhoogude võimalus suurem Lääne-Eestis, päeval on sajuhooge ja äikest juba laialdaselt. Tuul on sisemaal ja põhjarannikul võrdlemisi nõrk, saartel ja mandri läänerannikul tõuseb aga tugevamaks ja õhk on üpris jahe.

Laupäeva öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, ja seda just pigem läänerannikul. Mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel pöördub idakaarde puhudes 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, maapinna lähedal langeb kohati 0 kraadi lähedale, rannikul on kuni 13 kraadi.

Hommikul sajab juba mitmel pool, ning Lääne-Eestis püsib ka äikeseoht. Tuul on mandril nõrk, saarte rannikul aga tugevneb, puhudes iiliti 11 m/s. Sooja on 8 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Sajab hoovihma, kohati on äikest, millega kaasneb ka tugevam sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel valdavalt põhjakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Õhtul sajab veel kohati hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on mandril enamasti nõrk, saartel ja läänerannikul on loode- ja põhjatuul puhanguti tugevam. Ja sooja on kuni 15 kraadi.

Järgneva nelja päeva õhutemperatuur püsib üpris samas vahemikus - öösel on 3 kuni 9, rannikul kuni 13, ning päeval 12 kuni 16 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:30

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:24

Nädalavahetusel on oodata vihma

21:11

Erakonnad ootavad valimiste eel endiselt uusi liikmeid oma ridadesse

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

20:09

Soome peaminister saabus Eestisse visiidile Uuendatud

20:09

Tallinnast alustas teed Ukrainasse Eesti vabatahtlike hangitud autode konvoi

19:45

Viipekeelsed uudised

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

18:39

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

10:49

Ukraina tutvustas 3000-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti

17:03

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

09:31

Jurmala plaanib järsult tõsta linna sisenemise tasu

12:22

Tallinna linnavolikogu ei toetanud 30 akutrolli soetamist

21.08

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

ilmateade

loe: sport

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

loe: kultuur

21:30

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

18:32

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

17:14

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

16:22

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

loe: eeter

17:01

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

15:30

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

17:55

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

16:30

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

15:30

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

15:25

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo