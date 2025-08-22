X!

Jevgeni Ossinovski on sotsiaaldemokraatide esinumber Kesklinnas

Sotsid teatasid Lasnamäe esinumbri.
Sotsid teatasid Lasnamäe esinumbri.
Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski kandideerib kohalikel valimistel Sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumbrina Kesklinnas. Reedese seisuga on Tallinna sotsiaaldemokraadid avalikustanud lõpliku linnaosade esinumbrite nimekirja.

"Kui mitmed linnapead enne mind on elanud Tallinnast väljas, siis mina kandideerin seal, kus on mu kodu – Tallinna kesklinnas. Sotsiaaldemokraadid lähevad valimistele vastu tugeva ja professionaalse meeskonnaga, kelle eesmärgiks on hoida Tallinna ausal kursil. Viimase aasta jooksul oleme pannud aluse olulistele muutustele – investeeringud haridusse ja ühistransporti, kiirendanud planeeringute menetlust, koondanud tarbetut bürokraatiat ning ühendanud Tallinna haiglad ühtseks asutuseks," ütles Tallinna linnapea ja sotsiaaldemokraatide Kesklinna esinumber Jevgeni Ossinovski.

"Nende heade muutustega tuleb jätkata. Nii on meil järgmiseks neljaks aastaks läbimõeldud plaan inimesesõbraliku, targa ja rohelise linna ehitamiseks," lisas Ossinovski.

"Tallinna sotsid lähevad eelolevatele valimistele vastu tugeva, mitmekesise ja usaldusväärse nimekirjaga, kus on inimesed, kelle kogemused ja väärtused räägivad enda eest. Meie eesmärk on kujundada Tallinnast linn, mis lähtub inimeste vajadustest ja liigub julgelt tulevikku. Usun, et oma nimekirjaga saavutame just seda," ütles sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus.

Kesklinna nimekirjas kandideerivad sotsiaaldemokraatide ridades ka linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus, ajakirjanik Maris Hellrand, keemiaõpetaja Martin Saar ja lastepsühhiaater doktor Anne Kleinberg.

Sotsiaaldemokraadid on nüüdseks avalikustanud oma lõpliku Tallinna linnaosade esinumbrid: Jevgeni Ossinovski (Kesklinn), Marina Kaljurand (Lasnamäe), Rasmus Rask (Pirita), Sven Mikser (Kristiine), Natalie Mets (Põhja-Tallinn), Riina Sikkut (Haabersti), Tanel Kiik (Mustamäe) ja Karmo Kuri (Nõmme).

