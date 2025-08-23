Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis

Venemaa Volgogradi oblastis asuvat Petrov Vali linna tabas ööl vastu laupäeva Ukraina droonirünnak, mille tagajärjel puhkes tulekahju kohaliku raudteejaama lähedal. USA president Donald Trump teatas reedel segases sõnastuses, et langetab kahe nädala jooksul Ukraina rahuprotsessi osas olulise otsuse, kui selleks ajaks ei ole toimunud rahu saavutamisel edasiminekut.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 23. augustil kell 6.55:

- Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastile;

- Trump: langetan Ukraina osas olulise otsuse kahe nädala jooksul;

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastile

Venemaa Volgogradi oblastis asuvat Petrov Vali linna tabas ööl vastu laupäeva Ukraina droonirünnak, mille tagajärjel puhkes tulekahju kohaliku raudteejaama lähedal.

Petrov Vali elanikud kaebasid plahvatuste üle, mille väidetavalt põhjustasid asulat rünnanud tundmatud droonid. Lisaks puhkes pärast rünnakut kohaliku raudteejaama lähedal tulekahju ja purunesid paljude ümberkaudsete elamute aknad, vahendas Ukraina uudisteväljaanne RBC-Ukraina Vene sotsiaalmeediakanalite infot.

Suhtlusrakenduses Telegram tegutsev kanal Astra avaldas kaadreid Almazi juveelipoe lähedalt, kus olid näha purunenud aknaid. Selle poe vastas asub Petrov Vali raudteejaam.

‼️✈️ Ukrainian forces carried out a kamikaze drone strike on the railway station in Petrov Val, Volgograd region, Russia.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/sjSud1bLEY — Visioner (@visionergeo) August 23, 2025

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov kinnitas droonirünnakuid mitmele paigale oblastis. Tema sõnul Vene õhukaitse tõrjus droonirünnaku. Ta ignoreeris teavet raudteejaama piirkonnas puhkenud tulekahju kohta, kuid väitis, et rünnaku tagajärjel sai vigastada kolm elanikku ning rääkis mujal toimunud rünnakutest.

"Mehitamata õhusõiduki rusude kukkumise tagajärjel süttis Kumõlženski rajoonis Kraptsovski talu piirkonnas kuiv taimestik. Tulekahju on lokaliseeritud, külale ohtu ei ole," kirjutas ta.

Petrov Val on asub Volgogradi oblasti Kamõšinski rajoonis ning see on Volga raudtee ühendusjaam Saraatovi-Volgogradi ja Tambovi-Kamõšini liinide ristumiskohas. Siin asuvad eelkõige tööstusettevõte Gazpromkran ja Spetsneftemaš. Viimane valmistab mahuteid naftasaaduste tootmiseks, ladustamiseks, filtreerimiseks ja kasutamiseks, mahuteid masinaehitus-, keemia-, gaasi- ja agrotööstustööstusele, teatas Ukraina uudistegentuur UNN.

RBC-Ukraina märkis, et plahvatustest teatasid ka Krasnodari krai Ilski ja Afipski külade elanikud.

Ukraina on viimasel ajal asunud eriti intensiivselt ründama Venemaa naftatööstuse objekte ja transpordisõlmi, põhjustades sellega kütusenappust ja ummikuid, mis hakkavad mõjutama tavaliste venemaalaste elu-olu.

Trump: langetan Ukraina osas olulise otsuse kahe nädala jooksul

USA president Donald Trump teatas reedel, et ta langetab kahe nädala jooksul Ukraina rahuprotsessi osas olulise otsuse, lisades, et Moskva võib olla silmitsi ulatuslike sanktsioonidega või ta ei tee mitte midagi.

Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikega rääkides ütles Trump, et ta soovib esmalt näha, kas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski omavahel kohtuvad.

"Ma usun, et selleks ajaks ma tean. Ma usun, et ma tean nii Venemaa kui ka, ausalt öeldes, Ukraina suhtumist. Tango tantsimiseks on vaja kahte," vastas Trump küsimusele, mida ta kavatseb teha enda seatud kahenädalase tähtaja lõppedes, mille jooksul ta rahuprotsessi seisu hindab.

"Kui Putin ei istu laua taha relvarahu üle läbirääkimisi pidama, siis vaatan, kelle süü see on. Kui on põhjuseid, siis saan ma aru. Ma tean täpselt, mida ma teen. Vaatame, kas neil on kohtumine. Huvitav on näha."

"Ja kui mitte, siis miks neil kohtumist ei olnud? Ma ütlesin neile, et nad kohtuksid. Aga ma tean kahe nädala pärast, mida ma teen," rõhutas Trump.

"Seejärel langetan ma otsuse, mida me ette võtame, ja see saab olema väga oluline otsus," sõnas ta.

"Kas selleks on massiivsed sanktsioonid, ulatuslikud tollimaksud või mõlemad. Või me ei tee midagi ja ütleme, et see on teie omavaheline asi."

Trump, kes näitas fotot endast ja Putinist nende hiljutisel Alaska tippkohtumisel – pildi oli tema sõnul saatnud Kremli liider ise –, on varemgi korduvalt teatanud umbes kahenädalastest tähtaegadest nii Ukraina kui ka muude küsimuste lahendamiseks. Paljud neist tähtaegadest on aga jäänud täitmata.

Venemaa välistas reedel peatse kohtumise Zelenskiga, kuigi Trump oli esmaspäeval pärast Ukraina ja Euroopa liidritega kohtumist öelnud, et korraldab tippkohtumise.

Trump ütles reedel, et Zelenski ja Putini tippkohtumise korraldamine on sama keeruline kui segada kokku "õli ja äädikat".

"Näeme, kas Putin ja Zelenski hakkavad koos tööle. See on veidi, teate, nagu õli ja äädikas. Nad ei saa väga hästi läbi, ilmselgetel põhjustel," ütles ta ajakirjanikele Washingtonis.

Ta lisas, et "saab näha", kas ta nende kohtumisel, kui see aset leiab, osaleks.