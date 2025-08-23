X!

Läti bussitransport vajab turuosaliste hinnangul reforme

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Läti ühistransport vajab reforme, mis tehti Eestis ära juba aastaid tagasi, leiavad lõunanaabrite turul tegutsevad vedajad. Eestlaste eestvõttel avati Lätis linnadevahelised kommertsveod, kuid nende arengut pärsib see, et riik ei hüvita bussifirmadele enda kehtestatud soodustusi.

"Kui Tallinna ja Riia vahel opereerib praegu 15 bussi päevas ja seda ainult piletitulu põhiselt, milles siis on erinevus, et Riia-Liepaja, Riia-Daugavpils, Riia-Valmiera või Riia-Cesis pole turupõhiselt võimelised end ülal pidama? On ikka!" ütles Lux Expressi omanik Hugo Osula.

Lätis on aga palju aastaid oldud teist meelt ja leitud, et riigisisene bussitransport toimib vaid doteerituna.

Nüüd tulid vedajad valitsushoone ette protestima, sest palju aega tagasi kümneks aastaks sõlmitud lepingurahast ei jätku. Seda võib küll nelja ja seitsme aasta järel korrigeerida, kuid selle aasta lõpuks näitavad arvutused ikka 15 miljonit eurot miinust. Ministeerium on siiski lubanud, et praegune bussihüvitis – 52 miljonit eurot jätkub ka järgmisel aastal.

"Tuleb lõpuks mõtlema hakata, kuidas luua teenust, mida reisijad tõepoolest vajavad. Praegu räägib transpordiministeerium suurtest muutustest – võidakse vähendada 30 protsenti kogu liinivõrku," rääkis Lux Expressi Läti juht Aldis Kibens.

Läti ühistranspordis on saabunud muutuste aeg – riik ei jõua enam kõike doteerida, ise kinni maksta. Eestlased on saanud siin jala ukse vahele ja näitavad, kuidas Eesti kogemuse põhjal saaks siin ühistransporti paremini korraldada.

"Eestis võeti 2000. alguses ühiselt seisukoht, et linnadevaheline liiklus on tulu- ja nõudlusepõhine ning selle peavad ära korraldama kommertsettevõtted," ütles Osula. "Lätis läks asi teisiti ja siiamaani linnadevahelises liikluses domineerivad munitsipaalettevõtted ja doteeritavad liinid. Nii et Lux Expressi taotlus siseneda ka Riiast algavaisse linnadevahelistesse liinidesse oli praktiliselt üle 10 aasta blokeeritud." 

Lux Express sõidab nüüd kommertsalustel Riia-Liepaja ja Riia-Daugavpilsi vahel, kuid suurt murrangut pole vaba turg veel teinud, sest riik ei hüvita vedajaile enda kehtestatud soodustusi. 

"Kui Eestis on neli protsenti riigi poolt soodustatud sõitjaid, siis Lätis on neid 18 protsenti ja Riia-Daugavpilsi liinil isegi üle viiendiku," rääkis Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.

Läti transpordiminister Atis Švinka loodab, et probleemid lahendab uus ühistranspordiseadus.

"Peamine on kindlustada nõudepõhine ühistransport paikades, kus elab vähe rahvast. Ja kommertsvedajaile tuleb hüvitada riigi poolt reisijaile kehtestatud soodustused," ütles Švinka.

Eesmärk on ühtlustada Riia-lähedased bussi- ja rongiühendused nii, et sõita saaks ühe piletiga ja poleks enam vaja oma autoga kesklinna ummikutesse minna.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

19:25

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

19:07

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:52

Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

18:40

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

18:33

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

18:15

Läti bussitransport vajab turuosaliste hinnangul reforme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

22.08

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

09:57

Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

17:25

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

09:08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

22.08

RMK ei suuna Kasari jõge tagasi oma ajaloolisesse sängi

22.08

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

08:09

Trumpi valitsus peatas julgeolekule viidates suure tuulepargi ehituse

08:29

Putini sõnul arutavad Venemaa ja USA ühisprojekte Arktikas ja Alaskal

22.08

Sõja 1276. päev: Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

loe: kultuur

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

16:20

Nädala album. Luurel Varga lummavalt mudased bassimosaiigid

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

12:26

Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

loe: eeter

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

22.08

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

22.08

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

Raadiouudised

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

22.08

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

22.08

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

22.08

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

22.08

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo