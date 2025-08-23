Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

Iisrael jätkab Gaza sektori linnade ründamist ning on viimase kolme päevaga pommitamist intensiivistanud.

Nüüd sihitakse peamiselt inimeste kodusid ja ümberasustatute telklaagreid kogu Gazas. Laupäeva hommikul tabas rünnak põgenike telki Gaza sektori lõunaosas Al-Mawasi piirkonnas, hukkus 14 inimest.

Kokku on varisenud kogu eluks vajalik taristu – veevarustus ja kanalisatsioon, puuduvad vähimadki hügieenivõimalused, alatoitumusega kaasneb nõrgenenud immuunsus.

Khan Younises asuv Nasseri haigla on ülerahvastatud nälginud lastest. ÜRO kuulutas Gazas ametlikult välja näljahäda, nimetades seda inimtegevusest tingitud katastroofiks.

Al-Tahriri laste- ja sünnitushaigla juhataja Ahmed Al-Farra ütles, et kliinik on äärmiselt ülerahvastatud.

"Varem töötas see kaks päeva nädalas. Nüüd tuleb iga päev 80–100 alatoitumuses last. See väike tüdruk on poolteist aastat vana. Ta kaalub nüüd umbes 5,8 kilogrammi ja peaks kaaluma vähemalt 11 kilogrammi. Olukord on katastroofiline ja kohutav. Gaza on näljahäda väga kriitilises staadiumis," rääkis Al-Farra.