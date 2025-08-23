X!

Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

Välismaa
Foto: SCANPIX/Apaimages/SIPA
Välismaa

Iisrael jätkab Gaza sektori linnade ründamist ning on viimase kolme päevaga pommitamist intensiivistanud.

Nüüd sihitakse peamiselt inimeste kodusid ja ümberasustatute telklaagreid kogu Gazas. Laupäeva hommikul tabas rünnak põgenike telki Gaza sektori lõunaosas Al-Mawasi piirkonnas, hukkus 14 inimest.

Kokku on varisenud kogu eluks vajalik taristu – veevarustus ja kanalisatsioon, puuduvad vähimadki hügieenivõimalused, alatoitumusega kaasneb nõrgenenud immuunsus.

Khan Younises asuv Nasseri haigla on ülerahvastatud nälginud lastest. ÜRO kuulutas Gazas ametlikult välja näljahäda, nimetades seda inimtegevusest tingitud katastroofiks.

Al-Tahriri laste- ja sünnitushaigla juhataja Ahmed Al-Farra ütles, et kliinik on äärmiselt ülerahvastatud.

"Varem töötas see kaks päeva nädalas. Nüüd tuleb iga päev 80–100 alatoitumuses last. See väike tüdruk on poolteist aastat vana. Ta kaalub nüüd umbes 5,8 kilogrammi ja peaks kaaluma vähemalt 11  kilogrammi. Olukord on katastroofiline ja kohutav. Gaza on näljahäda väga kriitilises staadiumis," rääkis Al-Farra.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

19:25

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

19:07

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:52

Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

18:40

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

18:33

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

18:15

Läti bussitransport vajab turuosaliste hinnangul reforme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

22.08

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

09:57

Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

17:25

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

09:08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

22.08

RMK ei suuna Kasari jõge tagasi oma ajaloolisesse sängi

22.08

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

08:09

Trumpi valitsus peatas julgeolekule viidates suure tuulepargi ehituse

08:29

Putini sõnul arutavad Venemaa ja USA ühisprojekte Arktikas ja Alaskal

22.08

Sõja 1276. päev: Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

loe: kultuur

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

16:20

Nädala album. Luurel Varga lummavalt mudased bassimosaiigid

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

12:26

Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

loe: eeter

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

22.08

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

22.08

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

Raadiouudised

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

22.08

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

22.08

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

22.08

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

22.08

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo