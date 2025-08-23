Pühapäeval sajab hoovihma ja on äikeseoht

Pühapäeval koondub madalrõhuala kese Karjala kohale ning hoiab õhu Läänemere maades niiske ja jahedana. Hoovihmad koos äikesega jätkuvad ning Läänemere idarannikul puhub ka tugev loodetuul. Esmaspäevaks liigub kese Soome lahele ning tihedad sajuhood nii Soomes, Baltimaades kui ka Skandinaavia kesk ja põhjaosas jätkuvad.

Ööl vastu pühapäeva sajab kohati hoovihma ja paiguti võib olla äikest ning mitmel pool tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Ida pool on sajuhooge kohati, kuid mitmel pool on udu. Mandril puhub nõrk edela- ja läänetuul ning saartel mõõdukas loodetuul. Sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on endiselt äikeseoht. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 3 kuni 9, saartel ja rannikul loodest 6 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare-, saartel ja rannikul loodetuul, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on kuni 15 kraadi.

Esmaspäeval liiguvad hoovihmad üle Eesti, öösel on sajuhooge hõredamalt ja harvem, päeval laialdaselt. Tuul puhub mõõdukalt ja õhusooja on öösel 5 kuni 9, rannikul kuni 13, päeval 12 kuni 16 kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval sajab mitmel pool hoovihma, sajuvõimalus väheneb kolmapäeva õhtuks. Öösel on keskmiselt 8, päeval 16 kraadi.

Neljapäev peaks tulema kuivem ja päev paari kraadi võrra soojem.