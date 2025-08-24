Donetski oblastis Pokrovski suunal on nüüd kaks korda rohkem venelasi kui elanikke linnas enne sõda, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina operatiiv-strateegilise väerühma "Dnipro" esindaja Viktor Trehubovi sõnu.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 24. augustil kell 06.55:

- Sõjaväelane: venelased on kogunud Pokrovski suunale tohutu hordi;

-Venemaa õhurünnakutes Dnipropetrovski oblastile hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest;

- Ukraina-meelsed partisanid hävitasid väidetavalt Lõuna-Venemaal raudtee elektritrafo;

- WSJ teatel kiitis USA heaks ERAM-rakettide müügi Ukrainale;

- WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad.

Sõjaväelane: venelased on kogunud Pokrovski suunale tohutu hordi

"Ma lihtsalt ei tea, kuidas seda skaalat õigesti kirjeldada. Pokrovskis elas enne sõda 60 000 inimest. See tähendab, et Vene vägi seal on tegelikult kaks korda suurem. Tundub, et nad on kogunud sinna sellise hordi, et ära võtta keskmine Euroopa riik," ütles ta.

Trehubovi sõnul on Vene armee surve suurenenud ka Lõmani suunal, kus lahingutegevuse intensiivsus on kolmekordistunud.

"Tavaliselt toimus Lõmanis umbes 10 kokkupõrget, nüüd räägime enamasti umbes 30-st. Kui võtta Serebrjanske metskonna suund, kus on võimalus sisseimbumiseks, siis venelased kasutavad aktiivselt iga võimalust. Nad üritavad edasi liikuda juba hävitatud alalt. Seal ei olnud läbimurret, kuigi neil õnnestus meie omi veidi tagasi tõrjuda," ütles kõneleja.

Sõjaväelane väidab, et Novopavlovski suunal ei loobu Vene okupandid oma katsetest siseneda Dnipropetrovski oblastisse. Ta märkis, et hoolimata teatud edusammudest rindel on Ukraina sõjavägi pigem kaitse- kui rünnakupositsioonil.

Trehubov lisas: "Me oleme kaitsepositsioonil. Me ei ole niivõrd vasturünnakul, mitte niivõrd vabastamas, vaid pigem tõrjume venelasi tagasi sealt, kust nad üritavad sisse pääseda. Mõnikord töötab venelaste jultumus nende vastu. Nagu see oli Dobropillja suunal toimunud etteaste puhul. Siis nad kaevuvad veidi, lähevad kaugemale, kui pidanuks, ja nad hävitatakse."

Venemaa õhurünnakutes Dnipropetrovski oblastile hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest

Laupäeval Dnipropetrovski oblastis toimunud Venemaa rünnakutes hukkus üks inimene ja sai vigastada üheksa, vahendas The Kyiv Independent.

Inimesed said vigastada Dnipropetrovski oblasti Sõnelnõkove rajoonis, kus Venemaa rünnakute tagajärjel said kahjustada seitse maja ja buss.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsak ütles Telegrami postituses, et rajoonis kasutati sihtmärkide vastu Venemaa KAB-i õhupomme ja droone, mis põhjustasid tulekahjusid, mis on nüüdseks kustutatud.

Nikopoli rajoon oli sihtmärgiks Venemaa droonide ja suurtükiväe poolt. Selle tagajärjel tabati gaasitorustikku ja elektriliini.

Ukraina-meelsed partisanid hävitasid väidetavalt Lõuna-Venemaal raudtee elektritrafo

Ateshi rühmituse väitel hävitasid Ukraina-meelsed partisanid Lõuna-Venemaal ööl vastu pühapäeva sõjaveoste transportimiseks kasutatava raudteeliini lähedal elektritrafo, vahendas The Kyiv Independent.

"Meie liikumise agent hävitas Karatšai-Tšerkessi Vabariigis Tšerkesski lähedal asuval raudteeharul trafokapi. Seda teed mööda transporditakse sõjaveost ning varustatakse piirkonna sõjaväeüksusi ja Venemaa rahvuskaarti," teatas rühmitus Telegrami postituses.

Tšerkessk asub umbes 435 kilomeetri kaugusel Ukraina Aasovi mere rannikust Lõuna-Donetski oblastis. Sabotaažiakt langeb Ukraina iseseisvuspäevale, mil Kiiev jätkab Venemaa sõja tõrjumist.

Rühmituse sõnul on hävitatud elektritrafo märk Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et Venemaal kasvab rahulolematus. "See sabotaaž on Putini režiimile märk, et selle lõpp on lähedal. Me jätkame Venemaa vägede logistika ründamist üle kogu riigi. Üha rohkem inimesi, kes ei nõustu praeguste võimude tegudega, liitub meiega," seisis avalduses.

Väiteid ei olnud võimalik sõltumatult kinnitada. Mõni tund varem saatis Ateshi grupp Telegramis avalduse, milles soovis Ukrainale head iseseisvuspäeva.

WSJ teatel kiitis USA heaks ERAM-rakettide müügi Ukrainale

Washington kiitis heaks laiendatud ulatusega rünnakumoona (ERAM) rakettide müügi Ukrainale, teatas Wall Street Journal (WSJ) 23. augustil, viidates kahele anonüümsele USA ametnikule.

Raketi tegevusulatus on umbes 241 kuni 450 kilomeetrit ja see on mõeldud kiiresti toodetavaks ja odavaks relvaks. USA kiitis heaks 3550 ERAM-raketi müügi Ukrainale, mis peaksid saabuma umbes kuue nädala jooksul, ütlesid kaks USA ametnikku WSJ-le.

Euroopa rahastatud relvapakett väärtusega 850 miljonit dollarit lükati edasi kuni USA presidendi Donald Trumpi kohtumiseni Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Alaskal 15. augustil ja president Volodõmõr Zelenskiga Valges Majas paar päeva hiljem.

Samal ajal on Kiiev teinud ettepaneku osta USA relvi 90 miljardi dollari väärtuses osana julgeolekugarantiidest, kuna Trump intensiivistab jõupingutusi rahulepingu vahendamiseks, et lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu.

Ukraina vajab ERAM-rakettide kasutamiseks, sealhulgas Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide pihta, Pentagoni heakskiitu.

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

WSJ teatel on USA vaikselt algatanud läbivaatamisprotsessi, mis annab kaitseminister Pete Hegsethile volitused keelata Ukraina pikamaarünnakud Venemaal Ameerika rakettidega, blokeerides rünnakud sisuliselt kuudeks.

Anonüümse ametniku sõnul on kaitseministeeriumi kõrgetasemeline heakskiitmisprotsess takistanud alates hiliskevadest armee taktikaliste raketisüsteemide (ATACMS) kasutamist Venemaa siseste sihtmärkide vastu.

Uue läbivaatamisprotsessi alla kuuluvad ka teised relvad, sealhulgas Briti Storm Shadow rakett, mis tugineb USA sihtimisandmetele.

WSJ teatel töötas läbivaatamismehhanismi välja Pentagoni poliitika asekantsler Elbridge Colby ning see jälgib Ukraina Ameerikas toodetud ja Euroopa relvade kasutamist, mis tuginevad USA luurele ja komponentidele.

Lisaks raketirünnakute läbivaatamisprotsessile on väidetavalt rakendatud hindamissüsteem, et hinnata, kas USA-l on konkreetse relva piisav varu. Colby kehtestas punase, kollase ja rohelise kategooria, et aidata otsustada, milliseid relvi Ukrainale tarnida.