X!

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

Välismaa
Venemaa välisminister Sergei Lavrov.
Venemaa välisminister Sergei Lavrov. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
Välismaa

Venemaa välisminister Sergei Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste takistamises, taustaks viimase nädala diplomaatiliste jõupingutuste näiline nurjumine.

USA vabariiklasest president Donald Trump toetab Ukraina ja Vene riigipeade kahepoolset kohtumist, kuid mõlemad pooled süüdistavad teineteist soovimatuses kõnelusi teoks teha.

"Nad otsivad lihtsalt ettekäänet läbirääkimiste blokeerimiseks," ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov riigitelevisioonile Rossija antud usutluses.

Lavrov kritiseeris ühtlasi Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit jonnakuses, tingimuste seadmises ja iga hinna eest viivitamatu kohtumise nõudmises Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Lavrov sõnul proovivad Ukraina võimud rikkuda ka edukat rahulepingu protsessi, mille algatasid Putin ja Trump.

"Loodame, et need katsed nurjatakse," lisas ta.

Reedel ütles Lavrov, et Zelenski ja Putini vahel pole mingit kohtumist kavandatud.

Selle nädala alguses ütles Zelenski omakorda, et Venemaa üritab kohtumise pidamisest kõrvale vingerdada.

Zelenski on andnud märku valmisolekust Putiniga kohtuda, kuid alles pärast seda, kui tema liitlased lepivad kokku Ukraina julgeolekutagatistes, et hoida ära Venemaa tulevasi rünnakuid pärast lahingutegevuse lõppemist.

Moskva teatas, et selliste garantiide arutamine ilma Venemaa osaluseta ei tule kõne allagi ning nimetas ükskõik millise Euroopa väe kohalolu Ukrainas täiesti vastuvõetamatuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:02

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

14:46

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

14:35

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

14:24

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

14:19

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

14:05

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

13:39

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

13:35

EKRE loosung kohalikel valimistel on "Muidugi EKRE"

13:07

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

12:58

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:46

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

23.08

Sõja 1277. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Volgogradi oblastis Uuendatud

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

06:16

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

23.08

Salvini sõnad põhjustasid Ukraina teemal Itaalia-Prantsuse tüli

23.08

Saksa leht: Hiina avaldas valmisolekut Ukrainasse rahuväed saata

23.08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

23.08

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

ilmateade

loe: sport

15:02

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

14:35

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

14:05

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

13:39

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

loe: kultuur

14:19

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

10:31

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

loe: eeter

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

11:37

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

23.08

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

Raadiouudised

11:55

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

23.08

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo