Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

USA vabariiklasest president Donald Trump toetab Ukraina ja Vene riigipeade kahepoolset kohtumist, kuid mõlemad pooled süüdistavad teineteist soovimatuses kõnelusi teoks teha.

"Nad otsivad lihtsalt ettekäänet läbirääkimiste blokeerimiseks," ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov riigitelevisioonile Rossija antud usutluses.

Lavrov kritiseeris ühtlasi Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit jonnakuses, tingimuste seadmises ja iga hinna eest viivitamatu kohtumise nõudmises Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Lavrov sõnul proovivad Ukraina võimud rikkuda ka edukat rahulepingu protsessi, mille algatasid Putin ja Trump.

"Loodame, et need katsed nurjatakse," lisas ta.

Reedel ütles Lavrov, et Zelenski ja Putini vahel pole mingit kohtumist kavandatud.

Selle nädala alguses ütles Zelenski omakorda, et Venemaa üritab kohtumise pidamisest kõrvale vingerdada.

Zelenski on andnud märku valmisolekust Putiniga kohtuda, kuid alles pärast seda, kui tema liitlased lepivad kokku Ukraina julgeolekutagatistes, et hoida ära Venemaa tulevasi rünnakuid pärast lahingutegevuse lõppemist.

Moskva teatas, et selliste garantiide arutamine ilma Venemaa osaluseta ei tule kõne allagi ning nimetas ükskõik millise Euroopa väe kohalolu Ukrainas täiesti vastuvõetamatuks.