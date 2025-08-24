Zelenski iseseisvuspäeval: Ukraina pole veel võitnud, aga kindlasti pole kaotanud

Pühapäeval tähistatakse Ukrainas 34. iseseisvuspäeva. President Volodõmõr Zelenski kinnitas rahva ees kõneledes, et jätkab võitlust Ukraina eest ning nõustub vaid selliste rahutingimustega, mis pakuvad riigile õiglast tulevikku.

President Volodõmõr Zelenski ütles Ukraina iseseisvuspäeval rahvale, et jätkab võitlust riigi vabaduse eest seni, kuni tema rahulepingu tingimusi võetakse kuulda.

"Me vajame õiglast rahu. Rahu, kus meie tuleviku otsustame ainult meie ise," ütles president, lisades, et Ukraina ei ole ohver, vaid võitleja.

"Ukraina ei ole veel võitnud, aga kindlasti pole ta kaotanud," ütles Zelenski.

Zelenski sõnavõtt järgnes Ukraina droonirünnakule, mis ööl vastu pühapäeva tabasid Venemaa elektri- ja energiarajatisi. Moskava sõnul süttis droonirünnaku järel ka Lääne-Kurski oblastis asuv tuumaelektrijaam.

"Iga sõjapäeva eest tahan ma tänada Ukraina sõdalast, Ukraina vabatahtlikku, arsti, päästjat, õpetajat, meie noori, meie vanemaid ja iga ukrainlast. Tänan teid kõiki. Selle eest, mida me oleme juba läbi elanud ja Ukraina eest, mida me koos loome. Ukraina eest, milleks see juba on saanud ja mis sai täiskasvanuks 24. veebruaril. Mis võttis oma saatuse enda kätte ja relvastus. Tal polnud aega kõhelda, tal polnud õigust karta ja see peatas tõeliselt maailma suuruselt teise armee. Me jätkame selle kordamist. Me teeme seda, sest see purustab müüdi võitmatust Vene armeest," sõnas Zelenski oma kõnes.

Ukrainast sai iseseisev riik 24. augustil 1991. aastal.

Kanada peaminister Mark Carney osales pidustustel ja seisis Zelenski kõrval Püha Sofia peakirikus.

"Ma tahan öelda midagi väga lihtsat ja olulist: Kanada seisab alati Ukraina kõrval, õlg õla kõrval," ütles Carney oma kõnes.

Ta lisas, et septembris saadab Kanada Ukrainasse enam kui miljardi Kanada dollari väärtuses (üle 700 miljoni USA dollari) droone, laskemoona ja soomukeid. Tarned moodustaksid enam kui poole juulis väljakuulutatud abipaketist.

Kohal oli ka USA saadik Keith Kellogg, kellele Zelenski andis tseremoonial esimese astme teenemärgi.

Pärast seda, kui Zelenski tänas Kelloggi ja USA president Donald Trumpi toetuse eest, oli kuulda, kuidas Kellogg ütles Zelenskile: "Me saame sellega hakkama."