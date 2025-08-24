X!

ERR Washingtonis: Ameerikas annavad kohalikud märku, et pole Ukrainat unustanud

Ukraina ja Ameerika lipud.
Ukraina ja Ameerika lipud. Autor/allikas: SCANPIX/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP/Anna Moneymaker
Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis kui ka USA väikelinnades leidub kohalikke, kes toetavad Ukrainat igapäevaselt. Oma tegevustega - Ukraina lipu heiskamine, postkaartide kirjutamine -proovitakse anda ukrainlastele märku, et ookeani taga ei ole neid unustatud.

Alates päevast, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina, on Rober Harvey seisnud Ukraina lipuga Valge Maja ees. Paarikümnest entusiastist alguse saanud liikumine on ajas kahanenud.

"Paljud neist, kellega me alguses koos siin olime, on naasnud töö ja igapäevaelu juurde. Aga ma näen mõnda neist ikka aeg-ajalt," lausus Harvey.

Robert seisab pealinna tänavatel nii lumetormis kui ka 40-kraadises kuumuses.

"Kui on väga palav, siis otsime mõne varjulise koha. Kui seisame kongressi juures, siis saab seista hoone varjus," lisas Harvey.

Washingtonist kahe tunni autosõidu kaugusel, Virginias, näitab oma toetust Ukrainale Sarah Hays. Ukraina lipp lehvib uhkelt tema antiigipoe ukse kõrval.

"See on tegelikult juba viies lipp. Jätan selle ööpäevaringselt välja ja tuul rikub need ära. Panin just välja viienda lipu," sõnas Hays.

Sarah on pidanud antiigipoodi enam kui 30 aastat. Valikus leidub esemeid mõnest dollarist mitme tuhande dollarini. Samal ajal kui kliendid poes ringi vaatavad, kirjutab poe perenaine postkaarte Ukraina rindele.

"Me lihtsalt ütleme julgustavaid sõnu. Me ei räägi ukraina keelt. Arvan, et neil on kindel tõendus selle kohta, et neil on rahvusvaheline toetus. Usun, et see tähendab väga palju," ütles Hays.

Ei Sarah'l ega Robertil pole isiklikku sidet Ida-Euroopaga. Seistakse Ukraina kõrval, sest tuntakse muret vaba maailma tuleviku pärast.

"Ameeriklasena olen mures olukorra pärast. Nõustun seisukohaga, et teatud Euroopa riigid, kellel on näiteks Eestist rohkem raha, peaksid kulutama rohkem kaitsele ja aitama oma liitlasi kaitsta. See on vajalik samm Putini heidutamiseks,#ütles Harvey.

"Ma olen alati võidelnud demokraatia, vabaduse ja teiste inimeste õiguste nimel," sõnas Hays.

Sarah sõnul on toetuse näitamine vähim, mida ta Ukraina heaks teha saab. Ta loodab, et sõda lõppeb peagi ning liitlaste toel algab Ukraina ülesehitamine.

"Ukrainlased peavad võitma ja ma usun, et demokraatlikud jõud üle kogu maailma tagavad võidu. Nad peavad seda tegema," lausus naine.

Robertit innustab igal hommikul teadmine, et teda on märgatud ja tema tegemistest teatakse ka Ukrainas.

"Praeguseks on väga paljud inimesed mulle öelnud, et ma peaksin jätkama. Mõned neist on tagasi Ukrainas. Mõnega ei ole ma enam ühenduses ja ma ei tea, kas nad on elus, muretsen nende pärast," ütles Harvey.

Robet ootab suuremat toetust Ameerika Ühendriikidelt ning loodab, et Euroopa astub Ukraina kaitseks jõulisemalt välja. Seniks, jätkab ta oma meeleavaldust Valge Maja ees.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

