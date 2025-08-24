Galerii: Pärnus anti üle Eesti kaunimate kodude konkursi tunnustused

President Alar Karis tänas laureaate, et nad hoolitsevad oma kodu eest rõõmuga, vabast ajast ja vabast tahtes. Tema sõnul on kodude kaunistamisel oluline roll Eesti mõttemaastiku ja komberuumi kujundamisel. Pärnumaal pälvis ühena kolmest tunnustuse perekond Valk, kelle pereema Piret sõnul on nende kodu eest hoolt kantud juba kolm põlve, kel kõigil on olnud kaunistamisele oma lähenemine.

"Teie, teie pered ja lähedased, olete need, kes aitavad oma igapäevase töö ja hoolega hoida eesti eripära ning, mis eriti tähtis, te teete seda rõõmuga vabast ajast, vabast tahtest, südame sunnil. teete seda selleks, et eestit iseloomustaks hoolitsetuse kord, puhtad majad ja sirged põllupeenrad," sõnas president Karis.

"Me oleme olnud õnnelikud inimesed, et me oleme saanud elade pikka aega ühes kohas ja tänu sellele sa lood enda ümber ilu ja siis ei raatsi sa sealt ära minna. seoses sellega võib olla ongi see selle ilusa kodu saladus, kus sul on hea olla, ilus olla. seal majas meie oleme kolmandat põlve ja perenaine ja seal on igal ajastul olnud omad sellised moed. me saame ilmselt emapiimaga kaasa oma oskused ja eluväärtused," ütlesid Eesti kaunis kodu 2025 laureaadid Piret ja Harald Valk.